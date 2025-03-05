Коли надійде кешбек за грудень і січень: у Мінекономіки дали відповідь

Виплати Національного кешбеку за грудень і січень наразі затримуються. Вони вже перебувають в обробці та незабаром надійдуть у повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України .

Як повідомили у відомстві, 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку. Виплати зазвичай надходять у 20-х числах місяця, однак цього разу процес потребує більше часу.

Уряд уже виділив необхідні кошти, але через операційні процедури зарахування коштів відбудеться пізніше, ніж очікувалося. Точну дату повідомлять на сайті програми Made in Ukraine.

У Мінекономіки подякували українцям за підтримку національного виробника та пообіцяли зробити все можливе, щоб кошти надійшли якнайшвидше.

Зазначимо, програма "Національний кешбек" доступна для громадян України старше 18 років, а також для виробників і продавців українських товарів. Щоб отримати кешбек, необхідно купувати продукцію українських виробників у магазинах, які беруть участь у програмі, та оплачувати покупки карткою, за якою надано дозвіл на передачу інформації про транзакції. Покупці отримують 10% кешбеку, який зараховується на спеціальний рахунок "Національний кешбек". Кошти можна використовувати до кінця 2025 року.