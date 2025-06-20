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Когда Мудрик вернется в футбол: положительный и отрицательный сценарии

Пятница 20 июня 2025 12:25
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Когда Мудрик вернется в футбол: положительный и отрицательный сценарии Что известно о возможных сроках дисквалификации Мудрика и что будет с его контрактом в "Челси" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик пока отстранен от футбола из-за допингового расследования, связанного с употреблением запрещенного препарата милдроната. После положительного результата допинг-пробы "Б", Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула игроку официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Теперь у украинца есть 20 дней, чтобы отреагировать - либо признать вину, либо начать процедуру защиты.

РБК-Украина со ссылкой на издание Tribuna рассказывает, когда Мудрик может вернуться на поле - в лучшем и худшем случае.

Оптимистический сценарий: возвращение уже в 2026 году

Если Мудрик и его команда юристов выберут путь признания нарушения в течение 20 дней с момента обвинения, санкция может быть уменьшена на один год - с четырех до трех. Такой вариант называется "своевременным признанием".

В таком случае, с учетом уже действующего временного отстранения (которое, вероятно, засчитают с декабря 2024 года), футболист сможет вернуться на поле весной следующего года.

В предыдущих подобных кейсах юристы добивались значительного сокращения наказаний. Например, агентство Morgan Sports Law, которое сейчас представляет интересы Мудрика, ранее уменьшило дисквалификацию Поля Погба с 4 до 1,5 года.

Если аналогичная стратегия сработает, украинец теоретически может вернуться в большой футбол уже в мае 2026 года.

Пессимистический сценарий: дисквалификация до 2028 года

В случае, если FA или WADA будут настаивать на максимальной санкции - четыре года отстранения - а защита Мудрика не сможет успешно обжаловать решение, футболист может вернуться на поле только в конце 2028 года.

В таком случае он пропустит как минимум три полноценных сезона в "Челси", а его дальнейшее будущее в клубе окажется под угрозой.

Как отметил спортивный юрист Дэн Чемпен в комментарии The Athletic, стандартный контракт в АПЛ позволяет клубу расторгнуть соглашение с игроком в случае "грубого неправомерного поведения", в которое входит и подтвержденное употребление допинга.

Хотя "Челси" пока не делал подобных заявлений, у клуба будет юридическое право выйти из контракта, действующего до 2031 года, без компенсации.

Что дальше?

Мудрик пока не дает комментариев (хотя в начале скандала звезда сборной Украины говорил, что не видит своей вины), а главный тренер "Челси" Энцо Мареска осторожно высказался, отметив, что продолжает доверять игроку, пока тот остается в клубе.

В то же время FA должна объявить санкцию после завершения анализа дела. В случае несогласия со стороны Мудрика или WADA, дело может быть передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, что значительно затянет финальное решение.

Напомним, последний раз Михаил выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором забил гол.

Напомним, что недавно в скандал с допингом попала известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую отстранили от соревнований.

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