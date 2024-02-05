Когда могут принять новый закон о мобилизации: что говорят в Раде

Как отмечается в материале, законопроект №10449 уже включен в повестку дня сессии. Следующим важным этапом станет сокращение сроков подачи альтернативных проектов с 14 до 7 дней, для чего требуется отдельное голосование и поддержка не менее 226 депутатов. Оно может состояться не раньше 6 февраля, и если нардепы одобрят сокращение сроков, то есть шанс начать рассмотрение уже на этой неделе.

Затем должно состояться заседание профильного комитета, который поддержит правительственную или альтернативную версию (при наличии) - не ранее 6 февраля. Соответственно, вынесение в зал на первое чтение - не ранее 7 февраля.

Если законопроект будет принят в первом чтении, будет голосование за сокращение срока поправок, тоже с 14 до 7 дней. Затем комитет должен рассмотреть поправки, не исключено, что не успеет раньше конца месяца. Если поправок будет много, процедура может затянуться, что сместит дату голосования во втором чтении. Как отметил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, закон вряд ли вступит в силу до марта, при том, что он предусматривает переходный период в один месяц.

Позиция "Слуги народа"

Заместитель главы парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев подтвердил, что первое чтение теоретически может быть и на этой неделе. "Будут ли голоса в зале трудно спрогнозировать. Из того, что я слышу, у многих коллег есть вопросы к законопроекту. Но мы также понимаем, что законопроект о мобилизации необходим. Что касается второго чтения, не думаю, что кто-то вообще может спрогнозировать сроки. Все зависит от количества правок. Может быть условных 10-20, а может и тысяча", - рассказал он РБК-Украина.

Собеседник издания в "Слуге народа" подтвердил, что есть планы во вторник проголосовать за сокращение срока внесения альтернативных проектов до семи дней. Соответственно за основу его могут рассмотреть в парламенте уже 7 февраля. По его оценке, голосов для первого чтения должно хватить.

По его словам, наиболее дискуссионными выглядят нормы работы электронного кабинета, ведь далеко не все имеют доступ к интернету. А также - со снятием отсрочки для опекунов людей с ІІІ группой инвалидности. Что касается ограничений по блокировке счетов и других прав, то в новой редакции их будут применять по определению суда, а не по решению главы ТЦК. Так что у части депутатов предостережения отпали.

Кроме того, в Раде, по данным РБК-Украина, действительно обсуждалось сокращение срока предоставления правок между чтениями до 7 дней. Это в том случае, если законопроект будет проголосован за основу. Однако собеседник РБК-Украина в СН сомневается, что решение о сроках будет принято в парламенте. Тем более, учитывая, что в этот документ нардепы уже собираются внести много поправок.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным направлялись через электронный кабинет призывника, а не явившимся ограничивали права.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации читайте в материале РБК-Украина.