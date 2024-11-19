Когда можно будет подать заявку на тысячу от Зеленского: в правительстве назвали дату

Заявку на так называемую "зимнюю поддержку" можно будет подать через приложение "Дія" с 1 декабря 2024 года. Это приложение установлено на 70% смартфонов в Украине.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет", - сказал он.

Федоров ожидает, что это будет "самая, наверное, масштабная популярная услуга, которую мы запускали за последние годы".

Чиновник сообщил, что "Дією" пользуется 21 млн украинцев, и примерно 70% всех смартфонов имеют установленную "Дію".

Тысяча Зеленского

Напомним, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский поручил выплатить каждому украинцу 1 тысячу гривен из государственного бюджета.

Правительство выполнило поручение президента и 15 ноября приняло решение о пакете "зимней поддержки". Определено, как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет потратить их.

Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, Кабмин решил определить и то, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.

Ранее Шмыгаль сообщил, что заявку можно будет подать через Дію в течение зимы. "Выплаты поступят на карту Национального кэшбека, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года", - сказал он.