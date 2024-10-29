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Как оформить выплату 1 тысячи гривен на ребенка: пояснение правительства

Украина, Вторник 29 октября 2024 13:16
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Как оформить выплату 1 тысячи гривен на ребенка: пояснение правительства Фото: Тысячу гривен Зеленского можно будет оформить на ребенка  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Утвержденная правительством программа выплаты 1 тысячу гривен касается не только взрослых, но и детей в Украине. Заявки будут подаваться через Дію.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"Важно, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка", - отметил премьер.

По его словам, заявка на тысячу будет подаваться стандартно через приложение "Дія", а средства поступят на карту "Национального кэшбека".

Тысяча Зеленского

Напомним, Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен на покупку некоторых украинских товаров и услуг.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, с заявку можно будет подать через Дію в течение зимы. Выплаты поступят на карту Национального кешбэка, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года, сказал он.

"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей", – сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. "Это программа зимней єПідтримки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы с 1 декабря получат по 1 тысяче гривен.

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