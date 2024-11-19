Коли можна буде подати заявку на "тисячу від Зеленського": в уряді назвали дату
Заявку на так звану "зимову підтримку" можна буде подати через застосунок "Дія" з 1 грудня 2024 року. Цей застосунок встановлений на 70% смартфонів в Україні.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посилання на його заяву під час телемарафону.
"Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги щодо зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде", - сказав він.
Федоров очікує, що це буде" найбільш, напевно, масштабною популярною послугою, яку ми запускали за останні роки".
Чиновник повідомив, що "Дією" користується 21 млн українців, і приблизно 70% всіх смартфонів мають встановлену "Дію".
Тисяча Зеленського
Нагадаємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський доручив виплатити кожному українцю по 1 тисячі гривень з державного бюджету.
Уряд виконав доручення президента та 15 листопада ухвалив рішення щодо пакету "зимової підтримки". Визначено, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.
Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то Кабмін вирішив визначити і те, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.
Раніше Шмигаль повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими. "Виплати надійдуть на картку Національного кешбеку, і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року", - сказав він.
Ці кошти можна буде витратити на деякі українські товари та послуги. Гроші можна буде отримати також за дитину.