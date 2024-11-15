"Тысяча Зеленского": правительство приняло порядок выплаты средств

Правительство приняло порядок выплаты "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Сегодня (15 ноября, - ред) также принимаем решение, которое является частью "Зимней поддержки" украинских семей. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, Кабмин решил определить и то, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.

Цели "Зимней єПідтримки"

Премьер подчеркнул, что принимая решение про "Зимнюю єПідтримку" правительство ставит перед собой три основные цели: