"Тысяча Зеленского": правительство приняло порядок выплаты средств
Правительство приняло порядок выплаты "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Сегодня (15 ноября, - ред) также принимаем решение, которое является частью "Зимней поддержки" украинских семей. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить", - рассказал он.
По словам Шмыгаля, поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, Кабмин решил определить и то, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.
Цели "Зимней єПідтримки"
Премьер подчеркнул, что принимая решение про "Зимнюю єПідтримку" правительство ставит перед собой три основные цели:
- Первая цель - это материально поддержать украинские семьи. Средства от "Зимней єПідтримки" можно будет потратить на лекарства, на книги, на одежду, на автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных и других услуг и на много всего важного и наиболее необходимого для людей;
- Вторая цель - это поддержать украинских поставщиков услуг и украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики;
- Третья цель - это еще раз продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств - это поддержка украинской армии через перерасчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.
"Тысяча Зеленского"
По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. О начале новой программы, которую назвали "тысячей Зеленского", президент объявил 25 октября.
Напомним, в феврале Зеленский заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Сообщалось, что программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.
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