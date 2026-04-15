Когда Молдова окончательно выйдет из СНГ: в МИД назвали сроки

20:34 15.04.2026 Ср
2 мин
Названа конкретная дата, когда Молдова станет свободной от Содружества независимых государств
aimg Анастасия Никончук
Фото: флаг Молдовы (pixabay.com)

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщил о сроках завершения процедуры выхода страны из Содружества независимых государств.

Официальные сроки выхода из СНГ

Молдова официально завершит процесс выхода из СНГ 8 апреля 2027 года. Как отметил глава МИД страны Михай Попшой, юридическая процедура денонсации соответствующих соглашений уже запущена и находится в активной фазе.

По его словам, после подписания документов о выходе и их публикации в официальном государственном издании 8 апреля было направлено уведомление в секретариат СНГ в Минске. Впоследствии оттуда поступило подтверждение о получении этого сообщения.

Юридические основания решения

Министр подчеркнул, что согласно международному праву Молдова перестанет быть членом организации после завершения годичного срока с момента официального уведомления о выходе.

Таким образом, формально страна утратит статус участника СНГ 8 апреля следующего года.

Он отдельно отметил, что этот процесс имеет четкое юридическое основание и проходит в соответствии с установленными процедурами международного взаимодействия.

Фактическое дистанцирование от СНГ

При этом, как добавил Попшой, фактическое участие Молдовы в деятельности СНГ прекратилось уже несколько лет назад.

По его словам, Кишинев давно не принимает участия в политических и иных мероприятиях организации, которые, как считают в правительстве, не соответствуют национальным интересам страны.

Таким образом, формальное завершение процедуры лишь закрепит ситуацию, которая фактически сложилась ранее.

Напоминаем, что на фоне масштабных атак РФ по энергетической инфраструктуре Молдова с 24 марта ввела режим чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.

Отметим, что власти Молдовы приняли решение временно разрешить работу компании "Лукойл" в стране из-за угрозы нехватки топлива.

Больше по теме:
МолдоваСНГ