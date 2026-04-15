Когда Молдова окончательно выйдет из СНГ: в МИД назвали сроки

Официальные сроки выхода из СНГ

Молдова официально завершит процесс выхода из СНГ 8 апреля 2027 года. Как отметил глава МИД страны Михай Попшой, юридическая процедура денонсации соответствующих соглашений уже запущена и находится в активной фазе.

По его словам, после подписания документов о выходе и их публикации в официальном государственном издании 8 апреля было направлено уведомление в секретариат СНГ в Минске. Впоследствии оттуда поступило подтверждение о получении этого сообщения.

Юридические основания решения

Министр подчеркнул, что согласно международному праву Молдова перестанет быть членом организации после завершения годичного срока с момента официального уведомления о выходе.

Таким образом, формально страна утратит статус участника СНГ 8 апреля следующего года.

Он отдельно отметил, что этот процесс имеет четкое юридическое основание и проходит в соответствии с установленными процедурами международного взаимодействия.

Фактическое дистанцирование от СНГ

При этом, как добавил Попшой, фактическое участие Молдовы в деятельности СНГ прекратилось уже несколько лет назад.

По его словам, Кишинев давно не принимает участия в политических и иных мероприятиях организации, которые, как считают в правительстве, не соответствуют национальным интересам страны.

Таким образом, формальное завершение процедуры лишь закрепит ситуацию, которая фактически сложилась ранее.