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Когда в Конотопе вернут свет: в "Укрэнерго" дали прогноз

18:43 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Когда в Конотопе вернут свет: в "Укрэнерго" дали прогноз Иллюстративное фото: в Конотопе уже пятые сутки подряд проблемы со светом (Getty Images)
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Электроснабжение в Конотопе могут возобновить уже к концу суток, но подача напряжения в сети будет происходить поочередно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ожидается, что уже до конца суток удастся возобновить электроснабжение всех потребителей. Однако, на первом этапе, из-за ограничения сети подача напряжения будет происходить поочередно", - говорится в заявлении.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и принимают дополнительные меры для скорейшего возвращения света местным жителям.

Отмечается, что совместно координируют действия представители "Укрэнерго", Минэнерго, руководство Сумской ОВА, городской голова Конотопа и руководство облэнерго.

"Последствия обстрела требуют сложных технических решений. В то же время есть четкое понимание необходимых шагов, а все привлеченные службы сосредоточены на их скорейшей реализации", - подчеркнули в компании.

Напомним, в Конотопе Сумской области уже пятые сутки подряд наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Часть объектов претерпела значительные разрушения. В то же время, для стабильной работы критической инфраструктуры города срочно нужны запасы дизельного топлива, необходимого для генераторов и пунктов несокрушимости.

Отметим, сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" безотлагательно выяснить причины ситуации и принять меры по скорейшему возобновлению электроснабжения в Конотопе.

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