RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа

Фото: нардеп Егор Чернев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке может рассмотреть законопроект о мобилизации за несколько заседаний. Это может произойти на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени будет нужно, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение, что будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", - считает парламентарий.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении воинской службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВойна в УкраинеВойна России против УкраиныМобилизация в Украине