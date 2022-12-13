Украинцы смогут бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине в ближайшее время будет введена программа обмена устаревших ламп, и это будет делаться для населения бесплатно.

"Всего планируется произвести замену 50 млн ламп. Это должно существенно сократить нагрузку на энергосистему. Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки. В ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы - механизм будет максимально простым”, - заверила министр.

Кроме того, закупку около 30 млн светодиодных лампочек для Украины профинансирует Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на состоявшейся сегодня в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

"Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - написала Урсула фон дер Ляйен в твите.