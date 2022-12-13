Украинцы смогут бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные: что известно
В Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине в ближайшее время будет введена программа обмена устаревших ламп, и это будет делаться для населения бесплатно.
"Всего планируется произвести замену 50 млн ламп. Это должно существенно сократить нагрузку на энергосистему. Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки. В ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы - механизм будет максимально простым”, - заверила министр.
Кроме того, закупку около 30 млн светодиодных лампочек для Украины профинансирует Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на состоявшейся сегодня в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".
"Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - написала Урсула фон дер Ляйен в твите.
Сегодня, 13 декабря, РБК-Украина сообщало, что международное энергетическое сообщество заявило: несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме из-за вторжения России, Украина должна продолжить реформы на рынке электроэнергии.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода во время агрессии России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ своими ракетными атаками пытается спровоцировать блэкаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".
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