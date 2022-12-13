ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные: что известно

Новина українською →
Украина, Вторник 13 декабря 2022 18:09
Украинцы смогут бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные: что известно Фото: украинцам заменят устаревшие обычные лампочки энергосберегающими светодиодными (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, в Украине в ближайшее время будет введена программа обмена устаревших ламп, и это будет делаться для населения бесплатно.

"Всего планируется произвести замену 50 млн ламп. Это должно существенно сократить нагрузку на энергосистему. Такой простой способ, как замена ламп питания на энергосберегающие ЛЭД-лампы, может помочь нам потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки. В ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы - механизм будет максимально простым”, - заверила министр.

Кроме того, закупку около 30 млн светодиодных лампочек для Украины профинансирует Еврокомиссия. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на состоявшейся сегодня в Париже первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

"Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - написала Урсула фон дер Ляйен в твите.

Сегодня, 13 декабря, РБК-Украина сообщало, что международное энергетическое сообщество заявило: несмотря на сложную ситуацию в украинской энергосистеме из-за вторжения России, Украина должна продолжить реформы на рынке электроэнергии.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что украинские власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода во время агрессии России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ своими ракетными атаками пытается спровоцировать блэкаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Электроэнергия
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян