Елки на Новый год: сколько деревьев заготовят и что известно о ценах

Государственное предприятие "Леса Украины" планирует заготовить более 75 тысяч новогодних деревьев к зимним праздникам. В то же время дату начала продаж и стоимость елок, сосен и ели еще согласовывают.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило ГП "Леса Украины".

Сколько деревьев подготовят

В этом году филиалы ГП "Леса Украины" запланировали заготовку более 75 тысяч новогодних деревьев. Из них 51 тысячу вырастили на специальных плантациях, еще 24 тысячи получат во время рубок ухода за лесом.

При необходимости объемы заготовки могут быть увеличены. В общей сложности установленные законом лимиты позволяют заготовить более 311 тысяч новогодних деревьев на специальных плантациях.

Для учета и маркировки деревьев на складах филиалов более 157 тысяч бирок и самоклеящихся этикеток.

Когда начнут продавать

ГП "Леса Украины" еще согласовывает с филиалами даты начала продаж, адреса торговых точек, ассортимент и каналы сбыта.

Также предприятие прорабатывает цены. Их планируется определить в зависимости от породы дерева, высоты, региона и формата продаж.

После сбора всей информации ГП "Леса Украины" обещает обнародовать официальное сообщение о стоимости и продаже новогодних деревьев.

Как проверить елку

Покупатели могут проверить законность происхождения новогоднего дерева через онлайн-сервис.

Для этого необходимо открыть раздел "Проверка новогодних деревьев", ввести номер с этикетки или бирки и сверить полученные сведения с приобретенным деревом.

В то же время, сервис проверяет происхождение дерева по данным учета, но не подтверждает сертификацию FSC или PEFC. Информацию о наличии таких сертификатов следует уточнять относительно конкретного продавца и продукции.