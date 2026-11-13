Сделают ли Рождество и Новый год выходными в Киеве: ответ КГГА

В Киеве пока не принимали отдельных решений о переносе рабочих дней на период новогодних праздников. В то же время, коммунальные предприятия и учреждения столицы могут самостоятельно определять график работы, в частности в праздничные дни.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Какой график будет действовать в КГГА

В аппарате исполнительного органа Киевсовета отдельные решения о переносе рабочих дней в период новогодних праздников не принимались. Работники будут работать по установленному режиму, а для выполнения неотложных задач будут организовывать дежурство.

В КГГА объяснили, что городские службы обеспечивают жизнедеятельность столицы круглосуточно, без перерывов на выходные и праздничные дни.

Это особенно важно во время военного положения, когда необходимо поддерживать работу критической инфраструктуры, оказывать коммунальные услуги и оперативно реагировать на аварийные ситуации и последствия российских атак.

Могут ли изменить график коммунальных предприятий

Отдельные коммунальные предприятия и учреждения являются самостоятельными юридическими лицами и работодателями. Поэтому их руководители могут самостоятельно определять режим работы, в частности, на период праздников.

В КГГА напомнили, что во время военного положения действуют особые правила трудовых отношений. В частности, не применяется норма об автоматическом переносе выходного дня на следующий день, если он совпадает с праздничным или нерабочим.