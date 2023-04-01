Президент Турции утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО

Сегодня, 1 апреля, турецкий президент Реджеп Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

У президента Эрдогана было пятнадцать дней, чтобы подтвердить решение парламента.

Однако этот процесс продвигался быстро, поскольку, например, в 2020 году подтверждение ратификации членства Северной Македонии занимало две недели после решения парламента.

Напомним, на днях парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

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