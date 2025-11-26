Когда ЕС согласует план финансирования Украины: в МИД Финляндии назвали сроки

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, изначально Еврокомиссия предложила предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов.

Для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должны поддержать все 27 странов-членов Евросоюза.

Пока что против выступает Бельгия, где хранится самая большая часть замороженных активов РФ.

В Брюсселе опасаются, что страну вынудят возвратить средства России в случае, если юристы Кремля обжалуют идею об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине. Чиновники Еврокомиссии пытаются убедить Бельгию согласиться на "репарационный кредит", но пока что ситуация не меняется.

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что Еврокомиссия работает над альтернативными вариантами финансирования Украины на случай, если "репарационный кредит" согласовать не удастся.

В частности, ЕК рассматривает "переходный" кредит, который профинансируют за счет заимствований ЕС.

При этом в случае с долгосрочной помощью единственным вариантом остается "репарационный кредит".

Украине крайне необходима финпомощь со стороны западных союзников, поскольку дефицит украинского бюджета оценивается примерно в 60 млрд долларов.