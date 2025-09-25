Когда была последняя победа? Стародубцева продолжила ужасную серию на старте супертурнира в Пекине

WTA 1000, Пекин, 1-ый круг

Айла Томлянович (Австралия) - Юлия Стародубцева (Украина) - 7:6, 6:2

Ход матча

Украинка в игре первого круга China Open уступила австралийке Айле Томлянович (№ 94 WTA). Матч длился более двух часов.

Стартовая партия складывалась для украинки удачно - благодаря двум брейкам она повела 4:0. Однако преимущество удержать не удалось. Томлянович вернулась в игру и сумела дожать соперницу на тайбрейке - 7:6 (7:1).

Во втором сете уже австралийка диктовала условия на корте. Она сразу сделала брейк и довела партию до победы - 6:2.

Серия поражений украинки

Поражение в Пекине стало для Стародубцевой пятым подряд на турнирах WTA.

Последний раз она побеждала еще 31 июля в Монреале, где обыграла Магдалену Френх из Польши. После этого украинка досрочно покидала соревнования в Цинциннати, Кливленде, на US Open и теперь в столице Китая.

Кто из украинок сыграет в Пекине

В основную сетку китайского "тысячника" попали четыре отечественные теннисистки.

Однако первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнований и объявила о досрочном завершении сезона.

После поражения Стародубцевой, в Пекине остались Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые начнут выступления со второго круга. Костюк сыграет против немки Эллы Зайдель. А соперница Ястремской определится в поединке Джессика Бузас Манейро (Испания) - Жаклин Кристиан (Румыния).

Матчи второго круга состоятся 26-27 сентября.

Что известно о China Open

Турнир проходит с 24 сентября по 5 октября.

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.