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Когда будут известны результаты выборов в США: прогноз наблюдателя на одном из участков

Фото: в США начались президентские выборы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

В ближайшее время результаты президентских выборов в США вряд ли станут известны. Но и полной неизвестности также не будет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила наблюдатель на одном из избирательных участков в США, координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

По ее словам, результаты выборов не будут известны уже этой ночью. В некоторых штатах они станут известны только через неделю или даже несколько недель, поэтому необходимо будет подождать. 

"Здесь местные эксперты говорят, что официальные результаты могут быть или до конца ноября, а некоторые говорят, если будут какие-то проблемные моменты, то и до Рождества", - отметила Думанская. 

Также, как отметила наблюдатель на выборах, не факт, что завтра утром уже будут результаты во всех колеблющихся штатах, от которых зависит победа одного из двух кандидатов. В частности, очень сложным штатом является Пенсильвания. 

"Не будет полной (неизвестности - ред.). Смотрите, официальных результатов (завтра, послезавтра - ред.) не будет. Это точно… Если будут известны результаты по колеблющимся штатам, то, возможно, даже без Пенсильвании будет понятно, у кого лучший показатель. Ну и будет видно общее количество баллов, полученных кандидатами”, - рассказала Думанская. 

Выборы президента США

Напомним, сегодня в США стартовали президентские выборы. По словам кандидата от республиканцев Дональда Трампа, на избирательных участках уже большие очереди.

Пока что неизвестно, кто станет победителем - Дональд Трамп или Камала Харрис, потому что результаты соцопросов и прогнозов неоднозначные.

За такими выборами активно наблюдают в Украине, поскольку от них зависит дальнейшая поддержка украинцев в войне с российскими оккупантами со стороны Вашингтона.

Детально о том, могут ли быть для Украины хорошие новости сразу после выборов, - в материале РБК-Украина.

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