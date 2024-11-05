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Коли будуть відомі результати виборів у США: прогноз спостерігача на одній з дільниць

Фото: у США розпочалися президентські вибори (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Найближчим часом результати президентських виборів у США навряд чи стануть відомими. Але й повної невідомості також не буде.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила спостерігач на одній із виборчих дільниць у США, координатор руху "Чесно" Віта Думанська.

За її словами, результати виборів не будуть відомі вже цієї ночі. У деяких штатах вони стануть відомі лише через тиждень або навіть кілька тижнів, тому потрібно буде почекати.

"Тут місцеві експерти кажуть, що офіційні результати можуть бути або до кінця листопада, а деякі кажуть, якщо будуть якісь проблемні моменти, то й до Різдва", - наголосила Думанська.

Також, як зазначила спостерігач на виборах, не факт, що завтра вранці вже будуть результати в усіх хитких штатах, від яких залежить перемога одного з двох кандидатів. Зокрема, дуже складним штатом є Пенсільванія.

"Не буде повної (невідомості - ред.). Дивіться, офіційних результатів (завтра, післязавтра - ред.) не буде. Це точно... Якщо будуть відомі результати по хитких штатах, то, можливо, навіть без Пенсільванії буде зрозуміло, у кого кращий показник. Ну і буде видно загальну кількість балів, отриманих кандидатами”, - розповіла Думанська.

Вибори президента США

Нагадаємо, сьогодні у США стартували президентські вибори. За словами кандидата від республіканців Дональда Трампа, на виборчих дільницях вже є великі черги.

Поки що невідомо, хто стане переможцем - Дональд Трамп чи Камала Гарріс, бо результати соцопитувань та прогнозів неоднозначні.

За такими виборами активно спостерігають в Україні, оскільки від них залежить подальша підтримка українців у війні з російськими окупантами з боку Вашингтона.

Детально про те, чи можуть бути для України хороші новини одразу після виборів, - у матеріалі РБК-Україна.

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