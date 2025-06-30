Секретное оружие Усика. Как технологии готовят украинца к реваншу с Дюбуа

Секрет упорной подготовки Александра Усика к бою с Даниэлем Дюбуа - это не новая тренировочная методика или таинственная диета. Это мобильное приложение, которое он сам помог создать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Что такое Ready to Fight

Исполнительный директор Ready to Fight и Team Usyk Кирилл Коробка, который входит в список 30 самых влиятельных людей в боксе в возрасте до 30 лет, объяснил, как платформа Ready to Fight - приложение, соучредителем которого является сам чемпион мира в тяжелом весе - изменила их подготовительный процесс.

"Это не просто приложение. Это целая экосистема. Нужен спарринг? Находишь спарринг. Нужен тренер, психолог, что угодно - мы все это используем", - говорит он.

Запущенный в ноябре 2023 года как боксерская социальная платформа для поиска спарринг-партнеров, тренеров, менеджеров и фанатов, Ready to Fight сегодня уже гораздо больше, чем просто инструмент для поиска специалистов.

Это первая боксерская технологическая компания, которая помогает воспитывать таланты и разрабатывает ряд цифровых продуктов - включая боксерскую аналитику, платежную систему, сервис продажи билетов и маркетплейс мерчандайзинга.

Но для команды Усика настоящая ценность приложения проявляется за закрытыми дверями зала, когда они готовятся к бою с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля.

"Раньше Сергей (директор промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин - Ред.) мог тратить недели на поиски нужных спарринг-партнеров. А сейчас - два клика. Мы видим профиль, вес, стиль, опыт. Общаемся напрямую. Для Дюбуа нам нужен был высокий, крепкий, взрывной соперник. Через приложение мы пригласили ребят со всего мира", - говорит Коробка.

Как приложение Ready to Fight помогает Усику

Приложение работает очень просто.

"Спарринг-партнеры создают профиль, загружают информацию о себе и видео спаррингов или фрагменты боев. Затем они откликаются на объявление: видят, что Александру Усику нужен спарринг, подают заявку, Сергей просматривает ее - и если все подходит, их приглашают в лагерь", - объясняет Кирилл.

Команда Усика уже использовала это приложение во время подготовки к бою с Тайсоном Фьюри - тогда Усик спарринговал по 15 раундов продолжительностью три с половиной минуты с 20-секундным отдыхом, всего проведя более 250 раундов в лагере.

Однако подготовка Усика к бою за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе против Дюбуа - это не только спарринги или пробежки.

Аналитики команды разбирают каждое движение, каждую ошибку и каждый момент из предыдущих боев Дюбуа, а также самого Усика.

"Мы анализируем все бои, последние поединки Даниэля Дюбуа. Анализируем все ошибки с обеих сторон: и Усика, и Дюбуа. Также анализируем их первый бой", - рассказывает Кирилл.

Далее тренеры, спортсмены, ученые и судьи собираются вместе, чтобы разложить каждую деталь и составить план на следующий поединок.

Это не просто теория - это цифры, шаблоны движений, последовательности ударов, пробелы в защите, темп. Все собирается, сравнивается и подается бойцу, который умеет это использовать.

"Усику это нравится. Он доверяет этим данным, и он понимает, что их создают профессионалы - и эти профессионалы являются его командой. Это очень важно. Он знает каждого", - резюмировал директор Ready to Fight.



Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британским нокаутером Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В первом бою, который состоялся во Вроцлаве, Усик одержал победу, защитив свои пояса. Однако поединок сопровождался дискуссиями относительно удара Дюбуа ниже пояса, который вызвал временную остановку боя. Теперь оба боксера готовы расставить все точки над "і" в этом противостоянии.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Его ключевыми преимуществами называют высокий боксерский IQ, непревзойденную работу ног, контроль дистанции, адаптивность и выносливость.

Эксперты считают, что Усик способен контролировать темп боя даже в поздних раундах, в отличие от Дюбуа, который часто теряет мощность после 6-7 раунда.

Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

Несмотря на статус андердога, Дюбуа все еще рассматривается как опасный соперник благодаря своей физической силе, мощному удару и молодости.

Некоторые эксперты, в частности Леннокс Льюис, предполагают, что у Дюбуа есть шанс "поймать" Усика в первых раундах, особенно если он покажет новую стратегию.

Однако, для этого ему придется работать в непривычном для себя высоком темпе. Искусственный интеллект также указывает, что единственный шанс Дюбуа - это точный удар на старте поединка.

Добавим, что сейчас Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC. В собственности Дюбуа - титул IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.