В колледжах Украины обновят стандарты образования: что изменится и когда именно

В украинских колледжах готовят масштабную перезагрузку. Она "затронет" и учебные планы, и техническую базу.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
Чиновник рассказал, что сегодня в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования Украины происходит, прежде всего, обновление инфраструктуры.
"Невозможно просто прийти в заведение и изменить программу преподавания, если не на чем преподавать", - напомнил он.
Завгородний уточнил, что требуя определенного уровня привлечения молодежи, качества образования, сотрудничества с бизнесом и трудоустройства, "нужно обеспечить эти программы необходимым оборудованием".
"Мы не можем научить станочника без станка или без симулятора. То же самое касается очень многих профессий... Поэтому мы уже третий год подряд движемся в таком масштабном обновлении их инфраструктуры", - констатировал специалист.
Параллельно, по его словам, Украина переходит "к осовремениванию содержания образования".
"В этом году обновляем все образовательные стандарты в профессиональных колледжах, чтобы уже с набора 2027 года студенты учились по новым программам", - поделился замминистра.
Он сообщил, что программы специальностей создаются "вместе с работодателями", привлекая представителей крупных компаний "для адаптации под реальные требования рынка труда".
"Так же с 2027 года обновятся и программы старшей школы для колледжей в рамках Новой украинской школы (НУШ)", - рассказал Завгородний.
Он уточнил, что "общеобразовательные предметы - математика, физика, биология - будут адаптированы под конкретный профиль".
Условно говоря, "у будущих медиков они будут отличаться от программ для автослесарей или агрономов".
"В этом году продолжается масштабная разработка и утверждение сотен модельных учебных программ и стандартов", - отметил представитель МОН.
В следующем году планируется обеспечить их:
"Это - большая работа, но такими этапами мы системно внедрим новые требования к преподаванию на современном оборудовании", - подытожил Завгородний.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в колледжах Украины - недобор на ряд специальностей.
Кроме того, мы объясняли, что стоит знать о поступлении в колледжи в 2026 году.
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