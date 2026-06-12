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В колледжах Украины обновят стандарты образования: что изменится и когда именно

15:20 12.06.2026 Пт
2 мин
Как будут учиться студенты и при чем здесь бизнес?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Образование в колледжах - меняется и адаптируется (фото иллюстративное: Getty Images)

В украинских колледжах готовят масштабную перезагрузку. Она "затронет" и учебные планы, и техническую базу.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Что именно меняется в колледжах Украины

Чиновник рассказал, что сегодня в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования Украины происходит, прежде всего, обновление инфраструктуры.

"Невозможно просто прийти в заведение и изменить программу преподавания, если не на чем преподавать", - напомнил он.

Завгородний уточнил, что требуя определенного уровня привлечения молодежи, качества образования, сотрудничества с бизнесом и трудоустройства, "нужно обеспечить эти программы необходимым оборудованием".

"Мы не можем научить станочника без станка или без симулятора. То же самое касается очень многих профессий... Поэтому мы уже третий год подряд движемся в таком масштабном обновлении их инфраструктуры", - констатировал специалист.

Научить специалиста без оборудования или заочно - невозможно (инфографика: РБК-Украина)

Параллельно, по его словам, Украина переходит "к осовремениванию содержания образования".

"В этом году обновляем все образовательные стандарты в профессиональных колледжах, чтобы уже с набора 2027 года студенты учились по новым программам", - поделился замминистра.

Он сообщил, что программы специальностей создаются "вместе с работодателями", привлекая представителей крупных компаний "для адаптации под реальные требования рынка труда".

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"Так же с 2027 года обновятся и программы старшей школы для колледжей в рамках Новой украинской школы (НУШ)", - рассказал Завгородний.

Он уточнил, что "общеобразовательные предметы - математика, физика, биология - будут адаптированы под конкретный профиль".

Условно говоря, "у будущих медиков они будут отличаться от программ для автослесарей или агрономов".

"В этом году продолжается масштабная разработка и утверждение сотен модельных учебных программ и стандартов", - отметил представитель МОН.

В следующем году планируется обеспечить их:

  • учебниками;
  • пособиями;
  • онлайн-курсами.

"Это - большая работа, но такими этапами мы системно внедрим новые требования к преподаванию на современном оборудовании", - подытожил Завгородний.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в колледжах Украины - недобор на ряд специальностей.

Кроме того, мы объясняли, что стоит знать о поступлении в колледжи в 2026 году.

Читайте также, почему сейчас - золотое время для колледжей и профтех нужен всей стране.

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