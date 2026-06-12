В коледжах України оновлять стандарти освіти: що зміниться й коли саме

Що саме змінюється в коледжах України

Посадовець розповів, що сьогодні у закладах професійної та фахової передвищої освіти України відбувається, перш за все, оновлення інфраструктури.

"Неможливо просто прийти в заклад і змінити програму викладання, якщо немає, на чому викладати", - нагадав він.

Завгородній уточнив, що вимагаючи певного рівня залучення молоді, якості освіти, співпраці з бізнесом і працевлаштування, "треба забезпечити ці програми необхідним обладнанням".

"Ми не можемо навчити верстатника без верстата або без симулятора. Те саме стосується дуже багатьох професій... Тому ми вже третій рік поспіль рухаємося в такому масштабному оновленні їх інфраструктури", - констатував фахівець.

Навчити спеціаліста без обладнання чи заочно - неможливо (інфографіка: РБК-Україна)

Паралельно, за його словами, Україна переходить "до осучаснення змісту освіти".

"Цього року оновлюємо всі освітні стандарти у фахових коледжах, щоб вже з набору 2027 року студенти вчилися за новими програмами", - поділився заступник міністра.

Він повідомив, що програми спеціальностей створюються "разом із роботодавцями", долучаючи представників великих компаній "для адаптації під реальні вимоги ринку праці".

"Так само з 2027 року оновляться й програми старшої школи для коледжів у межах Нової української школи (НУШ)", - розповів Завгородній.

Він уточнив, що "загальноосвітні предмети - математика, фізика, біологія - будуть адаптовані під конкретний профіль".

Умовно кажучи, "у майбутніх медиків вони відрізнятимуться від програм для автослюсарів чи агрономів".

"Цього року триває масштабне розроблення й затвердження сотень модельних навчальних програм та стандартів", - зауважив представник МОН.

Наступного року планується забезпечити їх:

підручниками;

посібниками;

онлайн-курсами.

"Це - велика робота, але такими етапами ми системно впровадимо нові вимоги до викладання на сучасному обладнанні", - підсумував Завгородній.