Коллапс на горизонте: в Госдуме предупреждают Путина о "грани социального взрыва"

Что прозвучало в Думе

С заявлением выступил Вячеслав Мархаев, депутат Госдумы от Коммунистической партии. В своем выступлении он перечислил коррупционные скандалы, олигархию, потери "наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения" и удары украинских беспилотников среди бед, преследующих Россию.

"Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вина за это полностью ляжет на укоренившуюся правящую власть", - сказал Мархаев.

Депутат также предостерег о последствиях бездействия:

"Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно использует это, чтобы уничтожить остатки российской государственности".

Мархаев присоединяется к растущему списку публичных лиц, которые отходят от официальной линии. В конце прошлого месяца депутат Госдумы от той же партии Ренат Сулейманов призвал к "скорейшему прекращению" войны, заявив, что экономика не сможет "выдержать" ее продолжение.

В марте бывший убежденный сторонник Кремля Илья Ремесло выступил против Путина, назвав российского президента "военным преступником и вором" и призвав к его суду.

Рейтинг Путина тонет

Государственный Центр изучения общественного мнения РФ на этой неделе прекратит публикацию "открытого" рейтинга доверия к Путину - он упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

В начале апреля лишь 29,5% россиян назвали своего президента среди политиков, которым они доверяют. После этого публикацию опроса "таинственным образом" прекратили.

Экономика под ударом

Рост экономики России замедлился до минимума, а инфляция остается высокой. Украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам откусили значительную часть бюджета Москвы - переработка сырой нефти упала до 16-летнего минимума.

По данным старшего научного сотрудника Немецкого института международных дел и безопасности Яниса Клюге, военные расходы РФ в начале 2026 года выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 46% от общих бюджетных расходов.

"Темпы военных расходов выглядят еще более впечатляющими - и, с точки зрения Кремля, тревожными - по сравнению с бюджетными доходами. Военные расходы эквивалентны двум третям доходов российского бюджета с января по март 2026 года", - сказал Клюге.

Почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, шел на военные нужды.

Проблемы в Центробанке

Независимые российские каналы со ссылкой на источники утверждают, что глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина поставила Путину ультиматум: она добудет свой срок только при условии, что Кремль не будет закрывать границы и вводить военное положение.

По данным канала "Можем объяснить", Набиуллина планирует вскоре покинуть Центробанк.

На этой неделе она и ее заместители также пропустили встречу с Путиным и его старшими министрами по процентным ставкам.

Несмотря на рост внутреннего недовольства, Путин не отступил от своего курса.

В пятницу он подписал указ об увеличении официальной численности российской армии почти на 10 000 человек - это второй такой случай за четыре месяца.

Между тем, по сообщению Politico, Украина требует от союзников дополнительных 20 миллиардов долларов для закрепления своего превосходства на поле боя.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще больше, но нам нужно финансирование для этого", - сказал изданию неназванный украинский чиновник. По его словам, просьба будет озвучена 18 июня на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.