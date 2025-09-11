Коллаборантам и госизменникам оставят минимальную пенсию в 2,3 тысячи гривен
Осужденные за преступления против мира и безопасности не будут получать спецпенсии. Они смогут претендовать только на минимальные выплаты по общей системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, подготовленный Минсоцполитики.
Проект определяет механизм передачи информации об осужденных лицах в Пенсионный фонд Украины. Речь идет о тех, кто получает пенсию и отбывает наказание за преступления против национальной безопасности, мира, международного правопорядка и общественной безопасности.
Какие преступления охватывает порядок
Предполагается, что учреждения исполнения наказаний будут предоставлять Пенсионному фонду данные о лицах, осужденных к ограничению или лишению свободы по статьям Уголовного кодекса, касающихся государственной измены, коллаборационизма, террористической деятельности, военных преступлений и других тяжких преступлений.
Документ разработан для выполнения закона, принятого Верховной Радой в мае 2025 года. Этот закон внес изменения в ряд актов и предусмотрел ограничения в выплате пенсий осужденным за преступления против безопасности государства и международного правопорядка.
Какие ограничения вводятся
Для осужденных пенсии во время отбывания наказания будут выплачиваться в ограниченном размере - не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2361 гривна).
Кроме того, те, кто имел право на так называемые "специальные" пенсии, например, государственные служащие, прокуроры или военные, теряют его в случае осуждения за такие преступления. В дальнейшем они смогут претендовать только на пенсию на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Введение порядка представления информации в Пенсионный фонд является частью выполнения международных обязательств Украины и закрепления принципа, что лица, осужденные за преступления против государства и человечности, не могут пользоваться дополнительными социальными привилегиями.
Напомним, Верховная Рада 15 мая 2025 года приняла закон об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное преступление против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.
Чаще всего украинцы относят к коллаборационистской деятельности пребывание на руководящих должностях в органах оккупационной власти (50%), военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (47%), участие в организации т.н. выборов и референдумов (46%).
Службу в правоохранительных, судебных органах назвали 32% респондентов, пребывание на каких-либо должностях в органах оккупационного местного самоуправления - 30%.