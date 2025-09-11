Коллаборантам и госизменникам оставят минимальную пенсию в 2,3 тысячи гривен

Осужденные за преступления против мира и безопасности не будут получать спецпенсии. Они смогут претендовать только на минимальные выплаты по общей системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, подготовленный Минсоцполитики.

Проект определяет механизм передачи информации об осужденных лицах в Пенсионный фонд Украины. Речь идет о тех, кто получает пенсию и отбывает наказание за преступления против национальной безопасности, мира, международного правопорядка и общественной безопасности.

Какие преступления охватывает порядок

Предполагается, что учреждения исполнения наказаний будут предоставлять Пенсионному фонду данные о лицах, осужденных к ограничению или лишению свободы по статьям Уголовного кодекса, касающихся государственной измены, коллаборационизма, террористической деятельности, военных преступлений и других тяжких преступлений.

Документ разработан для выполнения закона, принятого Верховной Радой в мае 2025 года. Этот закон внес изменения в ряд актов и предусмотрел ограничения в выплате пенсий осужденным за преступления против безопасности государства и международного правопорядка.

Какие ограничения вводятся

Для осужденных пенсии во время отбывания наказания будут выплачиваться в ограниченном размере - не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2361 гривна).

Кроме того, те, кто имел право на так называемые "специальные" пенсии, например, государственные служащие, прокуроры или военные, теряют его в случае осуждения за такие преступления. В дальнейшем они смогут претендовать только на пенсию на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Введение порядка представления информации в Пенсионный фонд является частью выполнения международных обязательств Украины и закрепления принципа, что лица, осужденные за преступления против государства и человечности, не могут пользоваться дополнительными социальными привилегиями.