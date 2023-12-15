Пенсии колаборантам и госизменникам урежут до минимальной

Кабинет министров одобрил проект закона о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. Будут платить минимальную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, кото не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Сейчас этот размер (минимальная пенсия) составляет 2093 гривен и вырастет с 1 января до 2361 гривны. В то же время средняя пенсия по Украине на 1 октября составляла 5350 гривен.

Предыдущие более жесткие предложения

Ранее Министерство социальной политики разработало проект закона, которым предлагалось лишить пенсий:

за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);

за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);

за государственную измену (статья 111);

за коллаборационную деятельность (части третья - восьмая статьи 111-1).

Кроме того, предлагалось не выплачивать пенсии скрывающимся от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявленных в розыск.