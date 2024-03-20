Кого считать коллаборантом и какое должно быть наказание: мнение украинцев

Чаще всего украинцы относят к коллаборационной деятельности пребывание на руководящих должностях в органах оккупационных властей (50%), военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (47%), участие в организации т.з выборов и референдумов (46%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы " Рейтинг ".

Службу в правоохранительных, судебных органах назвали 32% респондентов, пребывание на любых должностях в органах оккупационного местного самоуправления - 30%.

Около половины (52%) опрошенных считают, что уголовной ответственности подлежит любое сотрудничество с оккупационными администрациями, 47% - лишь приведшее к тяжким последствиям и преступлениям.

Большинство (66%) респондентов считают, что в качестве наказания за взаимодействие с оккупационными властями могут выступать ограничения в должности. Четвертая часть считают уместным применение штрафа; ограничение участия в общественной жизни, общественные работы могут выступать наказанием по мнению около 20% опрошенных.

Возможная амнистия

По мнению около 40% респондентов, амнистия может предоставляться осужденным за преступления, не приведшие к гибели людей, или при выполнении общественно полезных работ по восстановлению страны. Предоставление важных и правдивых показаний, уплата компенсации пострадавшим, могут служить основанием для амнистии, по мнению около четверти опрошенных. Добровольное признание в конкретном преступлении может являться таким условием для 20% опрошенных. Еще 14% опрошенных считают амнистию для лиц, виновных в совершении военных преступлений во время войны, невозможной при любых условиях.

Среди категорий жителей оккупированных территорий, которые сотрудничали с оккупантами и к которым можно было бы применить амнистию, 58% респондентов указали учителей, врачей, социальных работников; 33% – на руководителей местных коммунальных предприятий (школ, больниц, коммунальных предприятий). Еще 17% респондентов считают, что амнистия не применима ни к одной группе.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 18-24 октября 2023 среди 2000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, в декабре 2023 года Кабинет министров одобрил проект закона о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. В случае принятия закона Верховной радой им будут платить минимальную пенсию.