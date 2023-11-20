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Коллаборанта из "ЛНР" отправили в тюрьму. Скрываясь в Киеве, он хотел сбежать из Украины

Архивное фото: Коллаборанта из "ЛНР" отправили в тюрьму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина на оккупированной территории Луганской области сотрудничал с "ЛНР", затем выехал в Киев и планировал сбежать из страны. Его отправили в тюрьму на 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.

Чем бывший чиновник занимался в оккупации

Экс-заместитель главного врача по экономическим вопросам Коммунального некоммерческого предприятия "Новопсковское территориальное медицинское объединение Новопсковского поселкового совета" после полномасштабного российского вторжения начал сотрудничать с оккупантами.

В середине апреля 2022 года мужчина добровольно занял руководящую должность в незаконно созданном органе власти на временно оккупированной территории.

Фото: Предатель (facebook.com/lug.gp.gov.ua)

Он стал "заведующим сектором персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страховщиков государственного учреждения "ЛНР" - Управления пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе".

Осужденный проводил встречи со студентами колледжей, трудовыми коллективами предприятий и учреждений района о порядке оформления "страхового номера индивидуального лицевого счета" (так называемого "СНИЛСа") и склонял к сотрудничеству с представителями так называемой "ЛНР" местных жителей.

Суд отправил его в тюрьму

В дальнейшем, выехал на территорию, подконтрольную Украине, и трудоустроился в одну из международных гуманитарных организаций для беспрепятственного выезда за границу.

В начале февраля 2023 года правоохранители задержали мужчину в Киеве. Житель пгт Новопсков признан виновным в коллаборационной деятельности.

Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Также он на 10 лет лишен права занимать определенные должности в органах власти.

Приговоры для предателей Украины

В Украине суды регулярно выносят обвинительные приговоры приспешникам РФ и предателям из госструктур.

Недавно в Донецкой области вынесли приговоры двум наводчикам, которые сливали врагу информацию о расположении ВСУ. Мужчины получили по более 8 лет за решеткой.

Также сообщалось, что еще трое предателей, которые помогали российским захватчикам во время оккупации территорий в Харьковской и Херсонской областях, приговорили к тюремному заключению.

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