Колаборанта з "ЛНР" відправили до в'язниці. Ховаючись у Києві, він хотів втекти з України

Чим колишній чиновник займався в окупації

Ексзаступник головного лікаря з економічних питань Комунального некомерційного підприємства "Новопсковське територіальне медичне об'єднання Новопсковської селищної ради" після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати з окупантами.

У середині квітня 2022 року чоловік добровільно обійняв керівну посаду в незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованій території.

Фото: Зрадник (facebook.com/lug.gp.gov.ua)

Він став "завідувачем сектору персоніфікованого обліку, взаємодії із застрахованими особами та обліку платежів страховиків державної установи "ЛНР" - Управління пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі".

Засуджений проводив зустрічі зі студентами коледжів, трудовими колективами підприємств та установ району щодо порядку оформлення "страхового номера індивідуального особового рахунку" (так званого "СНІЛСу") та схиляв до співпраці з представниками так званої "ЛНР" місцевих жителів.

Суд відправив його до в'язниці

Надалі, виїхав на територію, підконтрольну Україні, і працевлаштувався в одну з міжнародних гуманітарних організацій для безперешкодного виїзду за кордон.

На початку лютого 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в Києві. Мешканця смт Новопсков визнано винним у колабораційній діяльності.

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також його на 10 років позбавлено права обіймати певні посади в органах влади.

Вироки для зрадників України

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нещодавно в Донецькій області винесли вироки двом навідникам, які зливали ворогові інформацію про розташування ЗСУ. Чоловіки отримали по більш ніж 8 років за ґратами.

Також повідомлялось, що ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили до тюремного ув'язнення.