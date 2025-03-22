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На Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией

Закарпатье, Суббота 22 марта 2025 13:35
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На Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией Фото: на Закарпатье усилили контроль на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Границу Украины с Румынией и Венгрией будут усиленно контролировать в Закарпатской области. Пограничники привлекли дополнительные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией", - говорится в сообщении.

ГПСУ отмечает, что для охраны границы в Закарпатской области привлекли дополнительные силы.

"Во время патрулирования военнослужащие ГПСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Это позволит эффективнее противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", - отмечают пограничники.

Стоит отметить, что пограничники практически ежедневно фиксируют попытки незаконного пересечения границы вне пропускных пунктов. Часто военнообязанные украинцы пытаются попасть в соседние страны через Карпаты, лес и даже реки.

В частности, весной и летом прошлого года пограничники фиксировали попытки пересечения границы через реку Тиса. Нередко такие попытки заканчивали летальными результатами.

Читайте об этом больше в материале РБК-Украина "Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины".

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Закарпатская область Закарпатье Граница с Украиной Пограничная служба Пограничники Венгрия Румыния
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