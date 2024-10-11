Потеряла мужа в Мариуполе и пережила плен. Чем сейчас живет "Стальная Нава"

История защитников Мариуполя Валерии и Андрея Субботиных растрогала украинцев в начале войны – пара обручилась в бункере "Азовстали" во время постоянных бомбардировок россиян. Через три дня мужчина погиб, а женщина вскоре на 11 месяцев попала в плен.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас Валерия "Нава" Субботина и чем занимается.

О начале службы и "Азовстале"

Валерия "Нава" Субботина (до замужества Карпиленко) родилась и выросла в Мариуполе. В двухлетнем возрасте потеряла маму, ее воспитывали отец и бабушка. Валерия окончила Мариупольский государственный университет, затем в этом же университете преподавала журналистику и PR, работала журналисткой местного телеканала "ТВ-7".

После начала АТО вела авторский проект "Мариуполь – город мира". В 2015 году присоединилась к полку "Азов", где работал пресс-секретарем. Через несколько лет Валерия уволилась со службы по состоянию здоровья, но в начале полномасштабного вторжения вернулась в "Азов".

"Нава" во время пребывания на "Азовстале" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Во время обороны Мариуполя вместе с побратимами Валерия оказалась на "Азовстали". Там она исполняла обязанности пресс-секретаря полка, публиковала новости, держала связь с общественностью. В ходе многочисленных атак врага она получила ранения.

На "Азовстали" также находился любимый Валерии пограничник Андрей Субботин. 5 мая 2022 года пара решила пожениться в бункере, до этого они встречались три года.

"Андрей пришел в тот бункер, где я находилась и говорит: "Давай поженимся именно на "Азовстали". Говорю: "Андрей, еще будет время, зачем так торопиться, мы еще родителям не сказали". Потом он пришел во второй раз, уже сделал обручальные кольца из фольги в коробочке, все так красиво оформил", – вспоминала потом "Нава".

Через три дня Андрей погиб во время выполнения боевого задания. Его до сих пор не удалось найти и похоронить.

Валерия и Андрей были женаты три дня (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Российский плен и возвращение домой

В мае 2022 года Валерия вместе с другими "азовцами" попала в плен. Первые месяцы она находилась в Еленовке, была в соседнем бараке во время теракта в бывшей колонии, когда погибли более 50 украинских пленных.

Позже "Наву" перевели в тюрьму на территорию РФ, где она пережила многочисленные издевательства и допросы. В плену Валерия провела почти 11 месяцев, в Украину вернулась в апреле 2023 года. Свою историю она описала в книге "Плен", которую потом также перевели на английский язык.

"Все женщины-военные, находившиеся в плену, переживали издевательства.

В частности – принудительное раздевание перед врагом. Это не просто желание посмотреть на татуировку или даже тело. Это желание унизить, сломать", – вспоминала потом Валерия.

Уже после возвращения в Украину Валерия узнала, что ее бабушка умерла в оккупированном Мариуполе.

Освобождение из плена (фото: Instagram.com/nava_staleva)

О жизни после плена

После возвращения в Украину Валерия много рассказывает о российском плену и вместе с побратимами устраивает акции в поддержку "азовцев", которые до сих пор находятся в неволе в РФ.

С рабочей поездкой она посетила представительство ООН в Женеве, где говорила о нарушении Россией прав человека, совершении военных преступлений против человечности во время войны против Украины.

"Говорила максимально откровенно. Так, как не могу говорить с близкими. Потому что не хочу все это вспоминать, но должна – ради тех, кто до сих пор в плену", – заявила "Нава".

"Нава" во время акций в поддержку пленных из "Азова" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Некоторое время "Нава" была советницей Командующего ССО ВСУ генерал-майора Виктора Хоренко по вопросам коммуникаций, но ушла с должности после его увольнения.

В 2024 году Валерия издала книгу "Азовсталь. Стальная прес-сслужба", а в начале октября она стала ведущей YouTube-проекта "Великая земля", где будут рассказывать об опыте военнопленных.

Также "Нава" возглавляет YOUkraine hub, оказывающий поддержку ветеранам. Периодически она объявляет сборы денег в поддержку военных.

Валерия и Святослав "Калина" Паламарь во время вручения "Наве" медали "За военную службу Украине" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Валерия до сих пор общается с родителями погибшего мужа, признается, что наверное "должна была родиться в этой семье, но туда ее привела любовь".

При этом "Нава" заявляет, что не может полностью вернуться в гражданскую жизнь, также она не оставляет мысли, чтобы возобновиться на военной службе.

После выхода из "Азовстали" и всего пережитого Валерию стали называть "Стальная Нава".

"На самом деле все мы способны все пережить. Особенно, когда у нас нет других вариантов. Дело всегда только в желании и в выборе реальной жизни, а не закрытых глаз", – говорит "Нава".

"Нава" с родителями Андрея Субботина (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Валерия периодически устраивает сборы денег в поддержку военных (фото: Instagram.com/nava_staleva)