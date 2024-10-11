Втратила чоловіка в Маріуполі й пережила полон. Чим зараз живе "Сталева Нава"

Історія захисників Маріуполя Валерії та Андрія Суботіних розчулила українців на початку війни – пара побралась у бункері "Азовсталі" під час постійних бомбардувань росіян. Через три дні чоловік загинув, а жінка невдовзі на 11 місяців потрапила у полон.

РБК-Україна розповідає, де зараз Валерія "Нава" Суботіна та чим займається.

Про початок служби та "Азовсталь"

Валерія "Нава" Суботіна (до заміжжя Карпиленко) народилась і виросла у Маріуполі. У дворічному віці втратила маму, її виховували батько та бабуся. Валерія закінчила Маріупольський державний університет, згодом у цьому ж університеті викладала журналістику та PR, працювала журналісткою місцевого телеканалу "ТВ-7".

Після початку АТО вела авторський проект "Маріуполь – місто миру". У 2015 році долучилася до полку "Азов", де працювала прес-секретарем. За кілька років Валерія звільнилася зі служби за станом здоров'я, але на початку повномасштабного вторгнення повернулась в "Азов".

Під час перебування на "Азовсталі" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Під час оборони Маріуполя разом із побратимами опинилась на "Азовсталі". Там вона виконувала обов'язки прес-секретаря полку, публікувала новини, тримала зв'язок із громадськістю. Під час численних атак ворога вона отримала поранення.

На "Азовсталі" також перебував коханий Валерії прикордонник Андрій Суботін. 5 травня 2022 року пара вирішила одружилась у бункері, до цього вони зустрічались три роки.

"Андрій прийшов в той бункер, де я знаходилась і каже: "Давай поберемося саме на "Азовсталі". Кажу: "Андрію, ще буде час, навіщо так поспішати, ми ще батькам не сказали". Потім він прийшов вдруге, вже зробив обручки з фольги в коробочці, все так гарно оформив", – згадувала потім "Нава".

Через три дні Андрій загинув під час виконання бойового завдання. Його досі не вдалося знайти та поховати.

Валерія та Андрій були одружені протягом трьох днів (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Російський полон і повернення додому

У травні 2022 року Валерія разом із іншими "азовцями" потрапила у російський полон. Перші місяці вона перебувала в Оленівці, була у сусідньому бараці під час теракту у колишній колонії, коли загинуло понад 50 українських полонених.

Пізніше "Наву" перевали у в'язницю на територію РФ, де вона зазнавала численних знущань та допитів. У полоні Валерія провела майже 11 місяців, в Україну повернулась у квітні 2023 року. Свою історію вона описала у книзі "Полон", яку згодом переклали англійською мовою.

"Всі жінки-військові, що перебували в полоні переживали знущання. Зокрема – примусове роздягання перед ворогом. Це не просто бажання подивитися на татуювання чи навіть на тіло. Це бажання принизити, зламати", – згадувала згодом Валерія.

Вже після повернення в Україну Валерія дізналась, що її бабуся померла в окупованому Маріуполі.

Звільнення з полону (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Про життя після полону

Після повернення в Україну Валерія багато розповідає про російський полон та разом із побратимами влаштовує акції у підтримку "азовців", які досі перебувають у неволі в РФ.

Із робочою поїздкою "Нава" відвідала представництво ООН у Женеві, де говорила про порушення Росією прав людини, скоєння воєнних злочинів проти людяності під час війни проти України.

"Говорила максимально відверто. Так, як не можу говорити з близькими. Бо не хочу все це згадувати, але маю – заради тих, хто досі в полоні", – заявила "Нава".

"Нава" під час акцій на підтримку полонених з "Азову" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Певний час "Нава" була радницею Командувача ССО ЗСУ генерал-майора Віктора Хоренка з питань комунікацій, втім пішла з посади після його звільнення.

У 2024 році Валерія видала книгу "Азовсталь. Сталева прес-служба", а на початку жовтня вона стала ведучою YouTube-проект "Велика земля", де розповідатимуть про досвід військовополонених.

Також "Нава" очолює YOUkraine hub, який надає підтримку ветеранам. Періодично вона оголошує збори коштів на підтримку військових.

Валерія і Святослав "Калина" Паламар під час вручення "Наві" медалі "За військову службу Україні" (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Валерія досі спілкується із батьками полеглого чоловіка, зізнається, що певно "мала народитися у цій сім’ї, але туди її привело кохання".

При цьому "Нава" заявляє, що не може повністю повернутися до цивільного життя, також вона не покидає думок, щоб поновитися на військовій службі.

Після виходу з "Азовсталі" та всього пережитого Валерію почали називати "Сталева Нава".

"Насправді всі ми здатні все пережити. Особливо, коли не маємо інших варіантів. Справа завжди лише в бажанні і в виборі реального життя, а не закритих очей", – каже Суботіна.

"Нава" з батьками Андрія Суботіна (фото: Instagram.com/nava_staleva)

Валерія періодично влаштовує збори на підтримку військових (фото: Instagram.com/nava_staleva)