"Стальной взгляд". Где сейчас морпех Михаил Дианов, который защищал Мариуполь

Морпех Михаил Дианов стал одним из символов украинского сопротивления российским оккупантам. В мае 2022 года фотография из Мариуполя, на который раненый боец ​​жестом показывает знак victory (победа), облетела весь мир.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас Михаил Дианов и чем занимается.

О боевом опыте морпеха

44-летний Михаил Дианов родом из Тернополя, имеет болгарские корни. С 2015 участвовал в российско-украинской войне. Сначала год служил по контракту в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, затем присоединился к 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

В начале полномасштабного вторжения Дианов вместе с побратимами выполнял боевые задания в Мариуполе. В мае 2022 бойцы "Азова" опубликовали фото раненых бойцов защитников, среди которых был и Дианов. Эта фотография мгновенно распространилась среди украинцев и получила название "Стальной взгляд".

Раненый Михаил на "Азовстале" (фото: Дмитрий "Орест" Казацкий)

Михаил Дианов во время выхода из плена (фото: СБУ)

Михаил попал в плен, где пробыл до 21 сентября 2022 года. Из плена морпех вернулся истощенный из-за недоедания, также нуждался в длительной реабилитации из-за ранения.

Дианов за свою службу награжден многочисленными наградами: орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степени, нагрудными знаками "За образцовость в военной службе" и "За образцовую службу". Также морпех в 2022 году стал "Человеком года" в Тернопольской области.

Дианов воевал в зоне АТО с 2015 года (фото: Instagram/dianovmiha)

Возвращение в гражданскую жизнь

После тяжелого ранения Дианову понадобилось длительное лечение, ему провели операцию в США, однако функции конечности до сих пор полностью не восстановились.

Украинцы перечисляли средства на лечение морпеха. 400 тыс. грн из собранных денег он передал проекту "Детство без войны", который занимается эвакуацией детей-сирот из зоны боевых действий.

После возвращения в Украину Дианова часто приглашали на интервью и публичные мероприятия. На публике иногда он появлялся в компании Ольги Поляковой. В сети даже распространяли слухи об их романе.

Сам Дианов заявляет, что они дружат, а муж артистки даже приглашал его к себе в загородный дом для отдыха.

Дианов и Полякова (фото: Instagram/dianovmiha)

Дианов разведен, имеет дочь. С бывшей женой остался в дружеских отношениях, изредка в соцсетях публикует их общие фото. В одном из интервью морпех заявил, что не планирует больше жениться.

Сейчас мужчина живет с матерью в Тернополе. Сам морпех признается, что ему через руку трудно полностью вести быт, так что поддержка мамы необходима.

Михаил с дочерью и бывшей женой (фото: Instagram/dianovmiha)

Осуществление гражданской мечты

Сразу после освобождения плена Михаил Дианов заявил, что в мирной жизни мечтает открыть свою мастерскую по обработке металла.

Летом этого года морпех на своей странице Instagram начал публиковать первые фото мастерской. Также он показывает рабочий процесс выбора и обработки металла, но пока не делится изделиями.

Михаил Дианов в своей мастерской (фото: Instagram/dianovmiha)

Также Михаил в свободное время занимается музыкой. Это помогает ему восстановить функции раненой руки.

"Пытаюсь разрабатывать руку. Наконец-то появился такой способ. Ищите именно свой способ разработки конечности. Плавайте, играйте на инструментах, занимайтесь юмором. Только никогда не сдавайтесь. Я нашел свой способ восстановления руки и души. Не знаю, сколько именно времени занимает восстановление, но я ее разрабатываю с удовольствием", – писал Дианов.

Отметим, что по словам морпеха, он играет на всех музыкальных инструментах, кроме духовых. В юности он с друзьями создал группу "Особистий підпис", где они играли исключительно свою музыку.

Игра на гитаре помогает в восстановлении руки (фото: Instagram/dianovmiha)

Сейчас Дианов научился летать на FPV-дроне, это тоже ему помогает при реабилитации руки. В одном из интервью он рассказывал, что если ему удастся полностью восстановить функции руки, он вернется на войну. Но пока его сняли с военного учета и даже хотели дать группу инвалидности, но морпех отказался.

В гражданской жизни Михаил периодически приобщается к волонтерским сборам в поддержку украинской армии.

Дианов говорит, что готов вернуться на фронт, если удастся восстановить руку (фото: Instagram/dianovmiha)