"Пример бесчеловечной жестокости": как украинцы чтят память погибших в Еленовке защитников

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории бывшей колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области раздались взрывы. Трагедия произошла в здании, где содержались украинские военнопленные.

РБК-Украина напоминает, что именно произошло в Еленовке в ту роковую ночь, и рассказывает, как украинцы чтят память павших защитников.

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Основное о трагедии в Еленовке

После выхода украинских защитников с "Азовстали" (последнего оплота обороны украинских войск в Мариуполе) в мае 2022 года, большинство из них было направлено в бывшую Волновахскую исправительную колонию №120 (в поселке Молодежном Оленовского поселкового совета Донецкой области), где еще раньше была обустроена "фильтрационная тюрьма".

Так называемую "эвакуацию" в Еленовку проводили автобусами. Далее российские оккупанты объявили о якобы подготовке трибунала. Украинские власти тем временем заявляли о договоренностях, согласно которым военных планировали отправить домой через "процедуру обмена".

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии, где находились украинские защитники, произошел ряд взрывов. Согласно данным ГУ разведки МО Украины, трагедия произошла между 22:00 28 июля и 01:00 29 июля 2022 в новопостроенном помещении.

Здание, в котором произошли взрывы (иллюстрация: скриншот/росСМИ)

Утром 29 июля российские пропагандистские СМИ сообщили, будто бы "во время обстрела" колонии погибли более 50 украинских военнопленных, удерживаемых на территории заведения. Впоследствии стало известно, что за несколько дней до трагедии в оказавшиеся в эпицентре взрывов бараки перевели бойцов полка "Азов".

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о "российском обстреле" в районе колонии в Еленовке, а также о возможных мотивах этого преступления - обвинении в нем Украины и сокрытии пыток над военнопленными.

По данным радиоперехватов СБУ, из разговоров боевиков следовало, что оккупанты могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, размещенной в помещении колонии (ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает ракета, а взрывы происходили "сами собой").

"Подлет ракет" никто не слышал (иллюстрация: скриншот/росСМИ)

Имеющиеся в сети видео показали, что в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это подтверждает, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли".

1 августа 2022 года генпрокурор Украины заявил, что помещение колонии было уничтожено не ракетами, а другим оружием - термобарическим. Россияне заминировали барак, а затем его взорвали.

И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий также заявлял, что российские оккупанты для убийства украинских военнопленных могли использовать реактивные пехотные огнеметы "Шмель" (которые в мгновение ока выжигают кислород и сжигают человека в считанные секунды).

Поговаривали даже, что заключенные могли быть мертвы еще до взрыва.

Уничтоженное изнутри здание (иллюстрация: скриншот/росСМИ)

В начале июля 2023 года Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.

28 июля 2023 года Офис генпрокурора Украины уточнил: согласно результатам экспертизы, россияне применили реактивный термобарический гранатомет.

Вторая годовщина трагедии: обращение президента и чиновников

В вечернем видеообращении 28 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский напомнил о годовщине трагедии в Еленовке.

"Сегодня в Украине вспоминаем о наших людях, которые были убиты российскими извергами в Еленовке", - сказал он.

По словам главы государства, это - одно из самых страшных российских преступлений на протяжении войны.

"Россия должна за это отвечать. И будет. И нет такого варианта развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными. Вечная память всем нашим людям, которые были убиты оккупантом. Слава всем, кто борется, кто работает ради нашего государства. Обязательно защитим нашу Украину", - подчеркнул президент.

В Министерстве иностранных дел также напомнили: два года назад, в ночь на 29 июля, РФ совершила в Еленовке (Донецкая область) одно из самых циничных военных преступлений против украинских военнопленных.

"В результате взрыва на территории исправительной колонии, где их содержали, были убиты по меньшей мере 50 украинских защитников с "Азовстали", находившихся в плену. Около 150 получили ранения разной степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что совершив этот теракт, РФ нарушила международное гуманитарное право.

"Препятствуя доступу международных организаций к осмотру места преступления, Россия пыталась скрыть его следы. Однако не может существовать сценарий, при котором российские преступники уйдут от ответственности за совершенное. Агрессор не останется безнаказанным. Вечная память погибшим защитникам", - подытожили в МИД Украины.

Пост МИД Украины (скриншот: facebook.com/UkraineMFA)

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили также, что 29 июля 2024 года в Музее войны (Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне) состоится мероприятие, посвященное годовщине теракта в Еленовке.

"Событие призвано почтить память убитых украинских военнопленных, в том числе военных полка "Азов", и привлечь международное внимание к установлению справедливости в наказании виновных", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что среди участников события: представители МКИП, Уполномоченного ВРУ по правам человека, Офиса генерального прокурора, Координационного штаба по обращению с военнопленными, Международного Комитета Красного Креста в Украине, UNDP Ukraine / ПРООН в Украине, 12-й бригады НГУ АЗОВ, Olenivka Community, освобожденные военнопленные, военнослужащие, родные и близкие украинских военнопленных.

Публикация МКИП (скриншот: facebook.com/MCIPUkraine)

Как украинцы чтят память павших защитников

На платформе историй о погибших защитниках и защитницах Украины "Меморіал героїв" в Facebook рассказали, что в Киеве почтили защитников, которых РФ убила в Еленовке два года назад.

В память об убитых на Майдане Незалежности открыли выставку "ЕЛЕНОВКА: квинтэссенция жестокости". Параллельно прошла акция в поддержку военных, которые до сих пор находятся в плену.

Не забыли об этом российском преступлении и в других уголках Украины. Павших защитников вспоминали вчера и вспоминают сегодня в городах и селах, на площадях и в библиотеках.

В доме культуры села Козливка с целью почтить память жертв трагедии в Еленовке был проведен информационный час "Еленовке: боль, которая не утихает".

Мероприятие, проведенное в местном доме культуры (скриншот: facebook.com/Будинок культури с. Козлівки)

Час памяти "Еленовка: боль не утихает" был проведен в Новоселовском сельском клубе Гайсинского отдела культуры.

Отмечается, что "Еленовка стала беспрецедентным преступлением массовой казни наших воинов".

Час памяти погибших в Оленовке (скриншот: facebook.com/Новоселівський сільський клуб Гайсинського відділу культури)

В Новокрасненской библиотеке (филиале Арбузинской ЦБС) провели час памяти "Они стояли мужественно и боролись...", а также просмотрели видеоматериал о трагедии в Еленовке (посвященный второй годовщине).

Чествование павших защитников в Новокрасненской библиотеке (скриншот: facebook.com/novokrasne.biblioteka)

В Бобринецком городском краеведческом музее имени Смоленчука ко второй годовщине теракта в Еленовке подготовили специальный видеоряд.

"Помним каждого, кто отдал свою жизнь в этой страшной войне... Не простим и обязательно победим", - отмечается в сообщении.

В Корытнянской библиотеке (филиале Монастырищенской публичной библиотеки) отметили, что теракт в Еленовке – массовое убийство, террористический акт, совершенный российскими оккупационными войсками.

К годовщине трагедии в библиотеке была создана выставка "Еленовка - не забудем".

В еще одной библиотеке к годовщине трагедии обустроили выставку (скриншот: facebook.com/Коритнянська бібліотека філіал Монастирищенської публічної бібліотеки)

Реакция на вторую годовщину теракта "азовцев"

Во вторую годовщину теракта в Еленовке командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко напомнил, что ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии во время выхода с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний.

Он отметил, что в мае 2022 года ООН, Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины гарантировали "азовцам" первоочередные договоренности:

сохранение жизни каждого военнослужащего гарнизона

неприменение пыток

скорейшие обмены

"Так, россияне с присущим им вероломством наплевали на все эти пункты. Апогеем нарушения ими законов и обычаев ведения войны стала казнь 53-х безоружных азовцев в Еленовке. Два года назад во сне они были коварно убиты в организованном россиянами теракте в бараке колонии. Более сотни наших побратимов получили ранения. Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости по отношению к военнопленным", - подчеркнул Прокопенко.

Мужчина признался, что в день, когда вся страна склоняет головы перед погибшими в Еленовке азовцами, ему не дает покоя только один вопрос: "приложили ли другие гаранты сохранения жизней личного состава Мариупольского гарнизона все усилия, проработали ли все возможные варианты и задействовали ли необходимые рычаги влияния на россиян, чтобы обещанные через 3-4 месяца после выхода с "Азовстали" обмены произошли?".

"Дело "Азова" - уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Эту задачу наше подразделение в течение года успешно выполняет на Кременском направлении. Часто вопреки всему. Выполняют ли свою работу те, кто добровольно взял на себя эти обязанности, и те, на кого они положены законом?" - добавил "Редис".

Он отметил, что "трудно словами передать, что такое один день в российском плену".

"Времени нет. Постоянные пытки, голод, показательная казнь в Еленовке, незаконные судилища и пожизненные заключения. Скоро вам некого будет обменивать", - подытожил военный.

Публикация Прокопенко (скриншот: facebook.com/Denys Prokopenko)

В заключение, в "Азове" призвали украинцев "рассказать миру об Еленовке" и распространять пост военных.

"В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к чествованию памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию", - написали на страницы бригады в Facebook.

Обращение "азовцев" (скриншот: facebook.com/azov.media4308)