Кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году: разъяснение адвоката

В Украине с начала 2025 года расширили перечень лиц, которые могут быть мобилизованы на военную службу. В частности, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут мобилизовать ранее судимых.

Адвокат отмечает, что в рамках принятого постановления Кабинета Министров Украины № 1558 от 31.12.2024 года были внесены изменения в постановление № 560 (Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период). Документ предусматривает, кто из ранее осужденных может быть мобилизован в ряды ВСУ.

Кого могут мобилизовать:

лиц, осужденных за уголовные проступки и нетяжкие преступления - в частности, тех, кто получил наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста или исправительных работ, а также лица, которые были освобождены от отбывания наказания;

лица, осужденные за тяжкие преступления, за исключением тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины;

лица, осужденные за особо тяжкие преступления - они могут быть мобилизованы только по решению Генерального штаба ВСУ, разведывательных органов или Службы безопасности Украины;

лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.

В то же время под призыв не подпадают лица, осужденные за такие преступления:

преступления против национальной безопасности;

умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью, в сочетании с сексуальным насилием;

особо тяжкие коррупционные преступления;

некоторые преступления, предусмотренные статьями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 УКУ;

чиновники, которые занимали "особо ответственное положение" (согласно примечанию к ст. 368 УКУ).

Адвокат также объясняет, что мобилизованные осужденные будут проходить службу исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, где их опыт и возможности будут эффективно использованы.