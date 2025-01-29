Кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году: разъяснение адвоката
В Украине с начала 2025 года расширили перечень лиц, которые могут быть мобилизованы на военную службу. В частности, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут мобилизовать ранее судимых.
Об особенностях мобилизации ранее осужденных в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрий Стриченко.
Адвокат отмечает, что в рамках принятого постановления Кабинета Министров Украины № 1558 от 31.12.2024 года были внесены изменения в постановление № 560 (Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период). Документ предусматривает, кто из ранее осужденных может быть мобилизован в ряды ВСУ.
Кого могут мобилизовать:
- лиц, осужденных за уголовные проступки и нетяжкие преступления - в частности, тех, кто получил наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста или исправительных работ, а также лица, которые были освобождены от отбывания наказания;
- лица, осужденные за тяжкие преступления, за исключением тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины;
- лица, осужденные за особо тяжкие преступления - они могут быть мобилизованы только по решению Генерального штаба ВСУ, разведывательных органов или Службы безопасности Украины;
- лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.
В то же время под призыв не подпадают лица, осужденные за такие преступления:
- преступления против национальной безопасности;
- умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью, в сочетании с сексуальным насилием;
- особо тяжкие коррупционные преступления;
- некоторые преступления, предусмотренные статьями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 УКУ;
- чиновники, которые занимали "особо ответственное положение" (согласно примечанию к ст. 368 УКУ).
Адвокат также объясняет, что мобилизованные осужденные будут проходить службу исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, где их опыт и возможности будут эффективно использованы.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в мае 2024 года. Согласно документу, некоторые категории осужденных и заключенных могут добровольно вступить в ряды ВСУ. Для этого им нужно будет подписать контракт, который будет действовать в период действия военного положения. Закон предусматривает, что такие люди получат условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Первые такие решения суд принял уже через несколько дней после подписания документа президентом.
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