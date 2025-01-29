Кого із раніше засуджених можуть мобілізувати у 2025 році: роз’яснення адвоката

В Україні з початку 2025 року розширили перелік осіб, які можуть бути мобілізовані на військову службу. Зокрема, до лав Збройних сил України (ЗСУ) можуть мобілізувати раніше засуджених.

Про особливості мобілізації раніше засуджених у коментарі РБК-Україна розповів адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрій Стріченко.

Адвокат зазначає, що в рамках прийнятої постанови Кабінету Міністрів України № 1558 від 31.12.2024 року було внесено зміни до постанови № 560 (Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період). Документ передбачає, хто із раніше засуджених може бути мобілізований до лав ЗСУ.

Кого можуть мобілізувати:

осіб, засуджених за кримінальні проступки та нетяжкі злочини - зокрема, тих, хто отримав покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також особи, які були звільнені від відбування покарання;

особи, засуджені за тяжкі злочини, за винятком тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України;

особи, засуджені за особливо тяжкі злочини - вони можуть бути мобілізовані лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ, розвідувальних органів або Служби безпеки України;

особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Водночас під призов не підпадають особи, засуджені за такі злочини:

злочини проти національної безпеки;

умисне вбивство двох або більше осіб із особливою жорстокістю, у поєднанні із сексуальним насильством;

особливо тяжкі корупційні злочини;

деякі злочини, передбачені статтями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 ККУ;

чиновники, які займали "особливо відповідальне становище" (відповідно до примітки до ст. 368 ККУ).

Адвокат також пояснює, що мобілізовані засуджені проходитимуть службу виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин, де їхній досвід та можливості будуть ефективно використані.