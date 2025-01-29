Кого із раніше засуджених можуть мобілізувати у 2025 році: роз’яснення адвоката
В Україні з початку 2025 року розширили перелік осіб, які можуть бути мобілізовані на військову службу. Зокрема, до лав Збройних сил України (ЗСУ) можуть мобілізувати раніше засуджених.
Про особливості мобілізації раніше засуджених у коментарі РБК-Україна розповів адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрій Стріченко.
Адвокат зазначає, що в рамках прийнятої постанови Кабінету Міністрів України № 1558 від 31.12.2024 року було внесено зміни до постанови № 560 (Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період). Документ передбачає, хто із раніше засуджених може бути мобілізований до лав ЗСУ.
Кого можуть мобілізувати:
- осіб, засуджених за кримінальні проступки та нетяжкі злочини - зокрема, тих, хто отримав покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, арешту чи виправних робіт, а також особи, які були звільнені від відбування покарання;
- особи, засуджені за тяжкі злочини, за винятком тих, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України;
- особи, засуджені за особливо тяжкі злочини - вони можуть бути мобілізовані лише за рішенням Генерального штабу ЗСУ, розвідувальних органів або Служби безпеки України;
- особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Водночас під призов не підпадають особи, засуджені за такі злочини:
- злочини проти національної безпеки;
- умисне вбивство двох або більше осіб із особливою жорстокістю, у поєднанні із сексуальним насильством;
- особливо тяжкі корупційні злочини;
- деякі злочини, передбачені статтями 152-156-1, 258-258-6, ч.4 ст. 286-1, ст. 348 ККУ;
- чиновники, які займали "особливо відповідальне становище" (відповідно до примітки до ст. 368 ККУ).
Адвокат також пояснює, що мобілізовані засуджені проходитимуть службу виключно у спеціалізованих підрозділах військових частин, де їхній досвід та можливості будуть ефективно використані.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених у травні 2024 року. Згідно з документом, деякі категорії засуджених та ув’язнених можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ. Для цього їм потрібно буде підписати контракт, який буде чинним у період дії воєнного стану. Закон передбачає, що такі люди отримають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Перші такі рішення суд прийняв вже за кілька днів після підписання документа президентом.
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