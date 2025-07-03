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Средняя зарплата украинцев вырастет до 40 тысяч гривен: в Кабмине назвали сроки

Украина, Четверг 03 июля 2025 11:03
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Средняя зарплата украинцев вырастет до 40 тысяч гривен: в Кабмине назвали сроки Фото: Зарплата вырастет до 40 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует ускоренный рост средней зарплаты. Через три года она достигнет 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

По актуальному прогнозу правительства, в 2025 году средняя зарплата составит 24 389 гривен.

В Бюджетной декларации определены следующие показатели средней зарплаты штатных работников:

  • 2026 год - 30 240 гривен, рост на 24%,
  • 2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,
  • 2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%,

Долларовая зарплата

Проект Бюджетной декларации также содержит прогноз по курсу гривны к доллару:

  • в 2026 году - 44,7 гривны,
  • в 2027 году - 45,2 гривны,
  • в 2028 году - 45,6 гривны.

Расчеты дают такие показатели зарплаты в долларах:

  • в 2026 году - 677 долларов, рост на 20,3%
  • в 2027 году - 780 долларов, рост на 15,3%,
  • в 2028 году - 872 долларов, рост на 13,7%,

Зарплата в Украине

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Долларовая зарплата за год зарплата выросла на 12,1% (на 58 долларов) до 535 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Правительство ожидает, что в 2025 году зарплата составит 24 389 гривен. Средний курс составит 43,3 грн/доллар. Таким образом, средняя зарплата составит 563 доллара.

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