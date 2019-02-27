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Коен повідомив про доповіді Трампу про витік документів демократів

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 21:44
Коен повідомив про доповіді Трампу про витік документів демократів
Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в рамках співпраці по кримінальній справі проти нього

Президент США Дональд Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року. Про це розповів колишній адвокат президента США Майкл Коен, виступаючи на слуханнях в конгресі США, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Коен заявив, що був поруч з Трампом, коли політичний радник Роджер Стоун повідомив Трампу про публікації, яка завадить виборчої кампанії Хілларі Клінтон.

Також він заявив про відсутність доказів змови з Росією, але, за словами Коена, у нього є підозри.

Нагадаємо, також Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

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