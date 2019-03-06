Коболєв прокоментував конкурс на керівника "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (www.naftogaz.com)

Рішення протирічить українському законодавству

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував оголошення Кабінетом міністрів конкурсу на посаду голови правління компанії. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Коболєв зазначив, що рішення уряду протирічить ідеології реформування компанії, коли була створена наглядова рада "Нафтогазу", яка відповідає за контракти правління компанії.

"Попереднє рішення щодо завершення мого контракту, а також оголошення конкурсу протирічить українському законодавству", - сказав він.

Коболєв зокрема зазначив, що право оголошувати конкурс має лише наглядова рада "Нафтогазу".

Як повідомляло РБК-Україна, 6 березня Кабінет міністрів вирішив провести відкритий конкурс на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Прем'єр-міністр Гройсман відзначив, що 22 березня завершується контракт нинішнього глави НАК Андрія Коболєва і всього складу правління.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала продовжити контракт з Коболєвим на нинішніх умовах, але прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося. Після заяви Гройсмана Коболєв заявив, що уряд фактично припинив з ним контракт.

Коболєв очолює правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року.