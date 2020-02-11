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Оператор "Північного потоку-2" спростував план будівництва в обхід санкцій США

Новини » Економіка     11.02.2020 - 13:47
Оператор "Північного потоку-2" спростував план будівництва в обхід санкцій США
Фото: Північний потік (nord-stream2.com)

Заявку на будівництво за допомогою трубоукладальних барж не подавали

Nord Stream 2, проектна компанія газопроводу "Північний потік - 2", не направляла в Данське енергетичне агентство (DEA) прохання внести зміни в дозвіл на будівництво, щоб трубопровід можна було добудувати, незважаючи на санкції США. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію данської влади і прес-службу Nord Stream 2.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Nord Stream 2 на початку січня подав заявку в DEA і обговорює з відомством можливість будівництва газопроводу з використання "тандемів" - якірних трубоукладальних барж спільно з судами, обладнаними системою динамічного позиціонування (без'якірної).

За інформацією ЗМІ, для цих цілей нібито планувалося використовувати трубоукладачі, що належать російській державній компанії "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), - "Фортуна" і "Дефендер" - разом з буксирами Kamara і Mustang. Kamara, згідно з її технічними характеристиками, володіє системою динамічного позиціонування.

У дозволі на будівництво "Північного потоку-2" в територіальних водах Данії, яке DEA видало Nord Stream 2, вказувалося, що укладання труб повинно здійснюватися з використанням судна, обладнаного системою динамічного позиціонування.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

Відзначимо, 9 лютого з російського порту в Находці вийшов трубоукладчик "Академік Черський" - судно "Газпрому", яке теоретично здатне добудувати газопровід "Північний потік-2". Судно попрямувало в Сінгапур, куди має прибути 22 лютого.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.

У "Нафтогазі" не виключають нових позовів до "Газпрому" У РФ упевнені в можливості добудувати "Північний потік-2"
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