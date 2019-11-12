"Газпром" не допускає українських фахівців до перевірки ГВС на кордоні з РФ, - Коболєв

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Глава "Нафтогазу" зазначив, що залишилась одна станція, де її роботу не перевірено

Фахівці "Укртрансгазу" досі не отримали від російської компанії "Газпром" дозволу на перевірку роботи прикордонної газовимірювальні станції Суджі, яка розташована на кордоні між Сумською та Курською областями. Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, Україна вже перевірила усі прикордонні газовимірювальні станції, окрім Суджі.

"Спочатку Газпром запропонував нам провести перевірку з 11 по 15 листопада, але потім раптом передумав і пообіцяв запропонувати нові дати. Дуже підозріло виглядає неготовність "Газпрому" допустити фахівців "Укртрансгазу" до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, враховуючи, що через неї проходить левова частина транзиту російського газу до Європи", - зазначив Коболєв.

Досі, як зазначив він, і українці, і росіяни щорічно допускали представників один одного до перевірки роботи газовимірювальних станцій.

"Ми вже звикли до не завжди послідовної поведінки російських контрагентів. Але відсутність взаємно узгоджених обсягів транзитного газу, який зайшов в Україну, може призвести до поновлення старих пісень про крадіжки газу. Якщо перевірка на Суджі так і не буде проведена, це стане сигналом і для європейських споживачів щодо можливих креативних акцій з російського боку", - зауважив Коболєв.

Також він уточнив, що через українську Газотранспортну систем йде більше 70% російського транзиту українською територією.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники". Відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ.