Кобминированная атака на Киев: ПВО сбили более 40 воздушных целей

Российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Киев, ночью 29 мая. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
С начала мая россияне совершили 15-ю воздушную атаку на Киев. Отмечается, что оккупанты пытаются истощить ресурсы украинского ПВО и держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.
"По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям", – отметили в КМВА.
В Подольском районе столицы повреждена крыша жилого дома.
"Информации о потерпевших пока не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", - информируют в КМВА.
Ночью, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе атаки ударными дронами и возможных пусках ракет.
Сегодня ночью с или противовоздушной обороны работали во многих регионах Украины, в частности, во Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской и Винницкой областях.
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