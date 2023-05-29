Кобминированная атака на Киев: ПВО сбили более 40 воздушных целей

С начала мая россияне совершили 15-ю воздушную атаку на Киев. Отмечается, что оккупанты пытаются истощить ресурсы украинского ПВО и держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

"По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям", – отметили в КМВА.

Последствия вражеской атаки

В Подольском районе столицы повреждена крыша жилого дома.

"Информации о потерпевших пока не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", - информируют в КМВА.

Ночная атака РФ на Украину