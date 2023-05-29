Кобмінована атака на Київ: ППО збили понад 40 повітряних цілей

З початку травня росіяни здійснили 15-ту повітряну атаку на Київ. Зазначається, що окупанти намагаються виснажити ресурси української ППО та тримати у глибокому психологічному напруженні цивільне населення.

"За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків", - зазначили у КМВА.

Наслідки ворожої атаки

У Подільському районі столиці пошкоджено дах житлового будинку.

"Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", - інформують в КМВА.

Нічна атака РФ на Україну