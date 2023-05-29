Угроза атак дронов и ракет. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей
Воздушная тревога была объявлена в ряде областей после полуночи 29 мая. Мониторинговые группы пишут об угрозе атаки ударными дронами типа Sahed, а также известно о взлете на территории РФ самолетов - носителей ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Сигналы о воздушной тревоги этой ночью зазвучали в южных, северных, восточных и центральных регионах, а также в столице.
Тревога по состоянию на сейчас объявлена в:
- Киеве и Киевской области,
- Кировоградской области,
- Николаевской области,
- Сумской области,
- Херсонской области,
- Донецкой области,
- Полтавской области,
- Черкасской области,
- Черниговской области.
Жителей указанных областей призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину, а также помнить о правиле "двух стен".
"Направляйтесь в укрытия" - передали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
Враг применяет дроны, в Киевской области работает ПВО
Как добавили в КМВА, на подступах к Киеву работает ПВО.
Также жителей области предупредили об опасности применения вражеских БПЛА.
"Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" - информирует Киевская областная военная администрация.
Тревога расширилась на другие области
Около 01:18 сигналы об угрозе вражеских воздушных ударов зазвучали также в Харьковской и Днепропетровской областях, а позже и в Запорожской.
Карта воздушных тревог (фото: t.me/alarmukraine)
Воздушные атаки россиян по Украине
Нынешняя масштабная воздушная тревога объявлена после вчерашней ночной массированной атаке российских захватчиков по Украине 28 мая. Тогда, в ночь на воскресенье, с территории РФ противник атаковал нашу страну ударными дронами типа "Шахед", большинство из которых захватчики направили на Киев.
Как проинформировали в Генштабе ВСУ, силами противовоздушной обороны тогда было ликвидировано 58 из 59 дронов.
Все БПЛА россиян, которые летели на Киев, были сбиты, однако в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, был один погибший.
Кроме того, "прилеты" зафиксированы в Житомире, где в результате ночной атаки были повреждения, обошлось без жертв.
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