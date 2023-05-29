Угроза атак дронов и ракет. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей после полуночи 29 мая. Мониторинговые группы пишут об угрозе атаки ударными дронами типа Sahed, а также известно о взлете на территории РФ самолетов - носителей ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигналы о воздушной тревоги этой ночью зазвучали в южных, северных, восточных и центральных регионах, а также в столице.

Тревога по состоянию на сейчас объявлена в:

Киеве и Киевской области,

Кировоградской области,

Николаевской области,

Сумской области,

Херсонской области,

Донецкой области,

Полтавской области,

Черкасской области,

Черниговской области.

Жителей указанных областей призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину, а также помнить о правиле "двух стен".

"Направляйтесь в укрытия" - передали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Враг применяет дроны, в Киевской области работает ПВО

Как добавили в КМВА, на подступах к Киеву работает ПВО.

Также жителей области предупредили об опасности применения вражеских БПЛА.

"Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" - информирует Киевская областная военная администрация.

Тревога расширилась на другие области

Около 01:18 сигналы об угрозе вражеских воздушных ударов зазвучали также в Харьковской и Днепропетровской областях, а позже и в Запорожской.

Карта воздушных тревог (фото: t.me/alarmukraine)

Воздушные атаки россиян по Украине

Нынешняя масштабная воздушная тревога объявлена после вчерашней ночной массированной атаке российских захватчиков по Украине 28 мая. Тогда, в ночь на воскресенье, с территории РФ противник атаковал нашу страну ударными дронами типа "Шахед", большинство из которых захватчики направили на Киев.

Как проинформировали в Генштабе ВСУ, силами противовоздушной обороны тогда было ликвидировано 58 из 59 дронов.

Все БПЛА россиян, которые летели на Киев, были сбиты, однако в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, был один погибший.

Кроме того, "прилеты" зафиксированы в Житомире, где в результате ночной атаки были повреждения, обошлось без жертв.