В Киевской области работает ПВО

В Киевской области сегодня ночью, 29 мая, работают силы противовоздушной обороны. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской МВА.

Жителей предупредили в ОВА, что в области опасность применения враждебных БПЛА. Граждан призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

"На подступах к Киеву и области работает ПВО", - отмечают в Киевской городской военной администрации.

Ночью, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы отмечают угрозу атаки ударными дронами, а также о взлете на территории РФ самолетов - носителей ракет.

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