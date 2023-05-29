ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области работает ПВО

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 29 мая 2023 01:13
В Киевской области работает ПВО Фото: в ряде областей воздушная тревога. в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киевской области сегодня ночью, 29 мая, работают силы противовоздушной обороны. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской МВА.

"На подступах к Киеву и области работает ПВО", - отмечают в Киевской городской военной администрации.

Жителей предупредили в ОВА, что в области опасность применения враждебных БПЛА. Граждан призывают находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Опасность российских атак

Ночью, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы отмечают угрозу атаки ударными дронами, а также о взлете на территории РФ самолетов - носителей ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область атака дронов ПВО
NEWS
Зеленский об атаке на Киев: пережил разных захватчиков, переживет и РФ
Зеленский об атаке на Киев: пережил разных захватчиков, переживет и РФ
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром