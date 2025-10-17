Коалиция по разминированию анонсировала масштабный пакет помощи Украине на следующий год

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Сообщается, что средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования.
Реализация запланированных мероприятий значительно усилит способности Украины в сфере боевого и гуманитарного разминирования, будет способствовать ускорению темпов очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и их возвращению в хозяйственное использование.
Кроме этого, международные партнеры аккумулируют дополнительные ресурсы для проведения специализированных тренингов, учебных курсов по разминированию и подготовки украинских специалистов по стандартам НАТО и IMAS.
По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в состав Коалиции по разминированию входят 23 страны. Наблюдателями и партнерами Коалиции выступают Канада, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.
Ранее сообщалось, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.
Также ранее Минобороны сообщило, что Украина получит 700 млн евро на оборудование для разминирования от западных партнеров. Средства планируют предоставить до 2034 года.
Кроме того, Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.