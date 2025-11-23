"Коалиция решительных" обсудит шаги по Украине после переговоров в Женеве

"Коалиция решительных"

Напомним, что "коалиция решительных" - это неформальное объединение ряда западных стран, которое возникло после полномасштабного вторжения РФ, чтобы координировать усиленную военную поддержку Украины без ожидания консенсуса всего Запада.

17 ноября Эммануэль Макрон объявил, что "коалиция решительных", которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил.

В конце октября СМИ писали, что в Мадриде состоится закрытая встреча "коалиции решительных" из 35 стран для обсуждения новых путей поддержки Украины.

Отметим, прошлая встреча "коалиции решительных" состоялась 24 октября 2025 года в Лондоне. В рамках заседания обсуждался новый план поддержки Украины.

