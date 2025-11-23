"Коаліція рішучих" обговорить кроки щодо України після переговорів у Женеві

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що "коаліція рішучих" - це неформальне об’єднання низки західних країн, яке виникло після повномасштабного вторгнення РФ, щоб координувати посилену військову підтримку України без очікування консенсусу всього Заходу.

17 листопада Еммануель Макрон оголосив, що "коаліція рішучих", яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на Різдво перейти на новий етап розгортання сил.

Наприкінці жовтня ЗМІ писали, що у Мадриді відбудеться закрита зустріч "коаліції рішучих" із 35 країн для обговорення нових шляхів підтримки України.

Зазначимо, минула зустріч "коаліції рішучих" відбулась 24 жовтня 2025 року в Лондоні. В рамках засідання обговорювався новий план підтримки України.

Більш детально про зустріч минулої "коаліції рішучих" та прийняті рішення читайте в матеріалі РБК-Україна.