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Коалиция дронов. Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников

Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников в рамках коалиции дронов.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Беспилотники готовы, такие как просили наши украинские коллеги", - заявила Силиня после заседания латвийского правительства.

По ее словам, дроны будут доставлены в Украину "в ближайшее время".

В то же время издание отмечает, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс отказался предоставить подробности о том, сколько беспилотников и какого типа будет отправлено в первой партии.

Коалиция дронов

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран, в частности:

  • Швеция;
  • Дания;
  • Германия;
  • Литва;
  • Эстония;
  • Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.

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