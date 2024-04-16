Коалиция дронов. Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников

Латвия готовится отправить Украине первую партию беспилотников в рамках коалиции дронов.
Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Беспилотники готовы, такие как просили наши украинские коллеги", - заявила Силиня после заседания латвийского правительства.
По ее словам, дроны будут доставлены в Украину "в ближайшее время".
В то же время издание отмечает, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс отказался предоставить подробности о том, сколько беспилотников и какого типа будет отправлено в первой партии.
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.
Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран, в частности:
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.
Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.
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