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Коаліція дронів. Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників

Фото: прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія готується відправити Україні першу партію безпілотників в рамках коаліції дронів.

Про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Безпілотники готові, такі, як просили наші українські колеги", - заявила Сіліня після засідання латвійського уряду.

За її словами, дрони будуть доставлені в Україну "найближчим часом".

Водночас видання зазначає, що міністр оборони  Латвії Андріс Спрудс відмовився надати подробиці про те, скільки безпілотників і якого типу буде надіслано в першій партії.

Коаліція дронів

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

  • Швеція;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Литва;
  • Естонія;
  • Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.

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ЛатвіяДопомога УкраїніВійськова допомогаДрони