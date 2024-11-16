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Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие два года, - Минобороны

Украина, Суббота 16 ноября 2024 20:12
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Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие два года, - Минобороны Фото: Коалиция артиллерии обсудила потребности Украины на следующие 2 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Участники Коалиции артиллерийских возможностей в поддержку Украины обсудили согласование дорожной карты. Ею предусмотрены потребности сил обороны Украины до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным министерства, в онлайн-заседании коалиции, солидерами которой являются Франция и США, приняли участие представители 14 государств, а также ЕС и НАТО.

В начале встречи представители государств-участников обсудили потенциальные взносы каждого из них для обеспечения этих потребностей, а также возможности инвестирования в украинский ОПК.

Что известно о коалиции артиллерии

Коалиция артиллерии была начата в январе этого года в Париже. Ее участниками являются страны, владеющие передовыми технологиями производства лучших артиллерийских систем, боеприпасов, средств артиллерийской разведки, беспилотных систем целеуказания, а также систем управления огнем.

Цель деятельности Коалиции предусматривает, что до конца 2027 года Силы обороны Украины должны приобрести устойчивые комплексные артиллерийские возможности и взаимосовместимость с НАТО.

"Это необходимо, чтобы усилить способность украинской армии противостоять атакам России и сдерживать потенциальные новые вторжения, а также нивелировать огневое преимущество России, ее боевые способности и наладить оперативную совместимость с НАТО", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что коалиция артиллерии создана в рамках деятельности Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас также функционируют такие коалиции как:

  • Коалиция воздушных сил.
  • Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.
  • Коалиция бронетанковой техники и маневренности.
  • Коалиция морских возможностей.
  • Коалиция дронов.
  • Коалиция разминирования.
  • ИТ-коалиция.

Напомним, что еще в декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии.

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