Коаліція артилерії обговорила потреби України на наступні два роки, - Міноборони
Учасники Коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України обговорили узгодження дорожньої карти. Нею передбачено потреби Сил оборони України до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними міністерства, в онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.
На початку зустрічі представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український ОПК.
Що відомо про коаліцію артилерії
Коаліція артилерії була започаткована у січні цього року в Парижі. ЇЇ учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.
Мета діяльності Коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО.
"Це необхідно, аби посилити здатність української армії протистояти атакам Росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу Росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО", - наголосили в міністерстві.
Зауважимо, що коаліцію артилерії створено в рамках діяльності Контактної групи з питань оборони України.
Зараз також функціонують такі коаліції, як:
- Коаліція повітряних сил.
- Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.
- Коаліція бронетанкової техніки та маневреності.
- Коаліція морських спроможностей.
- Коаліція дронів.
- Коаліція розмінування.
- ІТ коаліція.
Нагадаємо, що ще у грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії.
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